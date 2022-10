2. Liga, Gruppe 1 Favoritensieg bei Ems gegen Herisau Sieg für den Tabellenvierten: Ems lässt am Samstag auswärts beim 4:3 gegen Herisau (Rang 11) nichts anbrennen. 30.10.2022, 20.50 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Herisau: Gian Rudolf brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Ems glich in der 7. Minute durch Janique Gringer aus. Cristian Tolino traf in der 15. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Herisau.

In der 39. Minute traf Mahir Beso für Ems zum 2:2-Ausgleich. Marius Spiller traf in der 46. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Ems. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Ems stellte Samir Limani in Minute 66 her. Herisau kam in der 79. Minute noch auf 3:4 heran, als Gian Rudolf traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Ems für Mahir Beso (69.) und Samir Limani (83.). Gelbe Karten gab es bei Herisau für Cristian Tolino (38.) und Sascha Wyss (87.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Ems eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Ems die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Herisau kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 27 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Ems rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 19 Punkte bedeuten Rang 3. Ems hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Ems spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Flawil 1 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 6. November (15.00 Uhr, EMS).

Für Herisau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 11. Herisau hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Winkeln SG 1 kriegt es Herisau als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 5. November (14.00 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Herisau 1 - FC Ems 1 3:4 (2:2) - Ebnet Herisau, Herisau – Tore: 5. Gian Rudolf 1:0. 7. Janique Gringer 1:1. 15. Cristian Tolino 2:1. 39. Mahir Beso 2:2. 46. Marius Spiller 2:3. 66. Samir Limani 2:4. 79. Gian Rudolf 3:4. – Herisau: Ronny Hirschi, Gian Rudolf, Jonas Thönig, Nikola Gavrilovic, Mattia Sbocchi, Cristian Tolino, Lenny Staub, Joel Ehrbar, Marvin Müller, Florian Wieland, Paolo Tolino. – Ems: Balazs Egyed, Karthik Koneswarasingam, Hanad Beso, Enes Salihagic, Mahir Beso, Samir Limani, Janique Gringer, Andri Hunger, Pierin Frizzoni, Livio Bonderer, Marius Spiller. – Verwarnungen: 38. Cristian Tolino, 69. Mahir Beso, 83. Samir Limani, 87. Sascha Wyss.

