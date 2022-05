2. Liga, Gruppe 1 Favoritensieg bei Dardania SG gegen Au-Berneck 05 – Siegtreffer durch Kushtrim Berisha Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 10) ist Dardania SG am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Au-Berneck 05 gerecht geworden und hat auswärts 1:0 gewonnen. 15.05.2022, 11.09 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. In der 60. Minute schoss Kushtrim Berisha das 1:0.

Gelbe Karten gab es bei Au-Berneck 05 für Fabian Dierauer (30.), Carlo Lamorte (31.) und Flamur Bojaxhi (63.). Gelbe Karten gab es bei Dardania SG für Arianit Preniqi (39.) und Gentian Himaj (68.).

In der Abwehr gehört Dardania SG zu den Besten: Total liess das Team 21 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 1).

Dardania SG bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 37 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Dardania SG ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Dardania SG zuhause gegen das erstplatzierte Team FC Mels 1 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 21. Mai statt (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Für Au-Berneck 05 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 10. Für Au-Berneck 05 war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Auf Au-Berneck 05 wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das neuntplatzierte Team FC Ruggell 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (16.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - KF Dardania St. Gallen 1 0:1 (0:0) - Degern, Au – Tor: 60. Kushtrim Berisha 0:1. – Au-Berneck 05: Kevin Jung, Carlo Lamorte, Raoul Marino, Mario Zivic, Endrit Bekjiri, Gabriele Lamorte, Tobias Dierauer, Daniele Varano, Jetmir Lakna, Giuliano Lamorte, Flamur Bojaxhi. – Dardania SG: Pascal Albrecht, Jetmir Beqiraj, Rohollah Afkari, Simone Salvatore, Gentian Himaj, Kushtrim Berisha, Latif Canoski, Emin Djelassi, Nico Casanova, Fisnik Sinani, Arianit Preniqi. – Verwarnungen: 30. Fabian Dierauer, 31. Carlo Lamorte, 39. Arianit Preniqi, 63. Flamur Bojaxhi, 68. Gentian Himaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 11:05 Uhr.