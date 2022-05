4. Liga, Gruppe 2 Favoritensieg bei Buchs gegen Sargans Buchs holt gegen Sargans zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenführer siegt am Samstag gegen den Tabellensiebten 3:1. 02.05.2022, 01.29 Uhr

(chm)

Callum Ormond eröffnete in der 30. Minute das Skore, als er für Buchs das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Buchs stellte Silvan Bieri in Minute 67 her. Domenico Toto baute in der 70. Minute die Führung für Buchs weiter aus (3:0). Maximilian Vollmann sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Sargans: er traf in der 88. Minute zum 1:3

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sargans erhielten Kevin Bigger (7.) und Arlind Berisha (89.) eine gelbe Karte. Buchs behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Offensive von Buchs hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.5 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Sargans ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.1 (Rang 8).

Unverändert liegt Buchs nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 14 Spielen hat das Team 30 Punkte. Buchs hat bisher zehnmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Buchs geht es auswärts gegen FC Sevelen 1 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am Donnerstag (5. Mai) statt (20.00 Uhr, Schild, Sevelen).

Für Sargans hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 7. Für Sargans ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Sargans gingen unentschieden aus.

Sargans trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Trübbach 1 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Telegramm: FC Buchs 2 - FC Sargans 2 3:1 (1:0) - Rheinau Buchs, Buchs – Tore: 30. Callum Ormond 1:0. 67. Silvan Bieri 2:0. 70. Domenico Toto 3:0. 88. Maximilian Vollmann 3:1. – Buchs: Dario Caluori, Luca Schäpper, Rezon Ibraimi, Philipp Kolbe, Nishan Köysürenbars, Okan Eris, Nasid Rustemi, Brian Allen, Domenico Toto, Callum Ormond, Silvan Bieri. – Sargans: Mischa Stähli, Marco Pfiffner, Dario Schlegel, Raphael Schaufelberger, René Walser, Kevin Bigger, Manuel Ackermann, Roberto Hürlimann, Maximilian Vollmann, Arlind Berisha, Ivo Tscherfinger. – Verwarnungen: 7. Kevin Bigger, 89. Arlind Berisha.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.05.2022 01:27 Uhr.