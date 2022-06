2. Liga, Gruppe 2 Favoritensieg bei Bronschhofen gegen Sirnach Sieg für den Tabellendritten: Bronschhofen lässt am Samstag auswärts beim 3:1 gegen Sirnach (Rang 12) nichts anbrennen. 12.06.2022, 02.47 Uhr

(chm)

Raphael Schwager eröffnete in der 31. Minute das Skore, als er für Bronschhofen das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Sirnach fiel in der 42. Minute (Jelid Veliu). Das Tor von Raphael Schwager in der 58. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Bronschhofen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 59. Minute, als Tsega Khangsar für Bronschhofen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sirnach für Ruben Miguel Correia Simoes (74.) und Thomas Braun (78.). Keine einzige Karte erhielt Bronschhofen.

In der Abwehr gehört Bronschhofen zu den Besten: Die total 32 Gegentore in 22 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.5 Toren pro Match (Rang 2).

Die Abwehr von Sirnach kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Bronschhofen. Mit 40 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Bronschhofen hat bisher 13mal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Bronschhofen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Sirnach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Sirnach hat bisher zweimal gewonnen, 14mal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Sirnach ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Sirnach 1 - SC Bronschhofen 1 1:3 (1:1) - Kett, Sirnach – Tore: 31. Raphael Schwager 0:1. 42. Jelid Veliu 1:1. 58. Raphael Schwager 1:2. 59. Tsega Khangsar 1:3. – Sirnach: Nico Mannhart, Thomas Braun, Blend Saiti, Dalibor Velickovic, Dario Martic, Samir Dervic, Bruno Filipe de Oliveira Cardoso, Safet Etemi, Elham Azizi, Mohammad Ghanam, Jelid Veliu. – Bronschhofen: Marc Bahar, Philipp Leupi, Bujar Sejdi, Stefan Ott, Simon Pabst, Matteo Lima, Alain Mürner, Tsega Khangsar, Michel Helbling, Ramon Widmer, Raphael Schwager. – Verwarnungen: 74. Ruben Miguel Correia Simoes, 78. Thomas Braun.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2022 02:44 Uhr.