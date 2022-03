3. Liga, Gruppe 4 Favorit Tägerwilen siegt gegen Kreuzlingen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 8) ist Tägerwilen am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Kreuzlingen gerecht geworden und hat zuhause 4:2 gewonnen. 28.03.2022, 09.05 Uhr

Marco Eugster eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für Tägerwilen das 1:0 markierte. In der 35. Minute schoss Nino Arganese Tägerwilen mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Tägerwilen erhöhte in der 43. Minute seine Führung durch Edmond Mulaj weiter auf 3:0. Edmond Mulaj traf per Elfmeter.

Adem Arifagic (70. Minute) liess Kreuzlingen auf 1:3 herankommen. In der 90. Minute gelang Kreuzlingen (Vince Tyler Sisman) der Anschlusstreffer (2:3). In der 97. Minute erhöhte Rafael Eugster auf 4:2 für Tägerwilen.

Bei Kreuzlingen sah Radenko Stokanovic (84.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Sean Zgraggen (31.), Farouk Rihawi (59.) und Vince Tyler Sisman (83.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Tägerwilen, Marco Eugster (30.) kassierte sie.

Dass Tägerwilen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zwölf Spielen hat Tägerwilen durchschnittlich 4.5 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Tägerwilen unverändert. 29 Punkte bedeuten Rang 2. Für Tägerwilen ist es bereits der neunte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Tägerwilen gingen unentschieden aus.

Als nächstes tritt Tägerwilen auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team FC Neukirch-Egnach 1 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 3. April (13.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Für Kreuzlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 8. Kreuzlingen hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kreuzlingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Aadorf 1 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 3. April statt (15.00 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Tägerwilen 1 - FC Kreuzlingen 2 4:2 (3:0) - Tägermoos, Tägerwilen – Tore: 9. Marco Eugster 1:0. 35. Nino Arganese (Penalty) 2:0.43. Edmond Mulaj (Penalty) 3:0.70. Adem Arifagic 3:1. 90. Vince Tyler Sisman 3:2. 97. Rafael Eugster 4:2. – Taegerwilen: Luka Djordjevic, Janis Hermann, Faid Kocan, Raul Perez Muinos, Mario Uhler, Alessio Ciraci, Nino Arganese, Edmond Mulaj, Diego Provenzano Rocco, Elmedin Pajaziti, Marco Eugster. – Kreuzlingen: Radenko Stokanovic, Albin Murtaj, Brian Rast, Sean Zgraggen, Albijon Selmani, Adem Arifagic, Farouk Rihawi, Ruben Bartolomeo, Milad Ahadi, Evangelos Karampoikis, Hallil Ince. – Verwarnungen: 30. Marco Eugster, 31. Sean Zgraggen, 59. Farouk Rihawi, 83. Vince Tyler Sisman – Ausschluss: 84. Radenko Stokanovic.

