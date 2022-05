4. Liga, Gruppe 4 - Favorit St. Otmar siegt gegen Teufen

Cupfinal Der FC St.Gallen nächtigt am Thunersee: Der «Belvédère»-Hoteldirektor erklärt, was vom «Geist von Spiez» von 1954 übrig geblieben ist

Es ist ein Mythos. Und vielleicht doch ein bisschen mehr. Als Deutschland 1954 in Bern Weltmeister wurde, sprach man bald vom «Geist von Spiez», der die Nationalmannschaft inspiriert hatte. Davon will sich der FC St.Gallen für den Cupfinal ein Stück abschneiden. Belvédère-Hoteldirektor Bruno Affentranger erklärt, wo der «Geist» Spuren hinterlassen hat – und was heute anders ist.