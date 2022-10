2. Liga, Gruppe 2 Favorit Henau siegt deutlich gegen Bronschhofen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 10) ist Henau am Mittwoch seiner Favoritenrolle gegen Bronschhofen gerecht geworden und hat auswärts 3:0 gewonnen. 27.10.2022, 22.35 Uhr

(chm)

Raul Stillhart erzielte in der 30. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Henau. Mit seinem Tor in der 46. Minute brachte Marvin Wiedemeier Henau mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Jan Näf, der in der 64. Minute die Führung für Henau auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bronschhofen sah Bujar Sejdi (71.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Bujar Sejdi (11.) und Philipp Flammer (60.). Keine einzige Karte erhielt Henau.

Dass Henau viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zehn Spielen hat Henau durchschnittlich 2.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Henau unverändert. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Henau hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Henau bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Tägerwilen 1. Das Spiel findet am 5. November statt (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Für Bronschhofen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 10. Bronschhofen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Bronschhofen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Eschenbach 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 6. November statt (16.00 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Telegramm: SC Bronschhofen 1 - FC Henau 1 0:3 (0:2) - Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen – Tore: 30. Raul Stillhart 0:1. 46. Marvin Wiedemeier 0:2. 64. Jan Näf 0:3. – Bronschhofen: Silvan Düring, Simon Pabst, Stefan Ott, Bujar Sejdi, Alain Mürner, Philipp Flammer, Michel Helbling, Raphael Schwager, Nicola Guntersweiler, Ramon Widmer, Jonas Wiesli. – Henau: Manuel Eberle, Remo Dal Molin, Claudio Schmidt, Alessandro Veluscek, Joel Weibel, Jan Näf, Ivan Schwab, Paul Heine, Markus Anderes, Raul Stillhart, Marvin Wiedemeier. – Verwarnungen: 11. Bujar Sejdi, 60. Philipp Flammer – Ausschluss: 71. Bujar Sejdi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.10.2022 22:32 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.