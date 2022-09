2. Liga, Gruppe 1 Favorit Ems siegt gegen Winkeln – Davide Rosafio mit Last-Minute-Treffer Ems siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Winkeln: Der Tabellendritte siegt auswärts 4:3 gegen den Tabellenelften. 24.09.2022, 22.21 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Colin Twumasi, der in der 5. Minute für Winkeln zum 1:0 traf. Ems glich in der 10. Minute durch Enes Salihagic aus. In der 29. Minute war es erneut Enes Salihagic, der Ems mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Per Penalty erhöhte Janique Gringer in der 66. Minute zum 3:1 für Ems. Die 71. Minute brachte für Winkeln den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Alfa Manuel Djana Casado. In der 85. Minute traf Sven Lehmann für Winkeln zum 3:3-Ausgleich. In den Schlussminuten machte Davide Rosafio alles klar. Sein Treffer in der 91. Minute zum 4:3 sicherte Ems den Sieg.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Ems sah Hanan Beso (73.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Ems weitere vier gelbe Karten. Bei Winkeln erhielten Ueli Rohner (27.) und Alfa Manuel Djana Casado (60.) eine gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Ems eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Ems die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Winkeln ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 13 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Mit dem Sieg übernimmt Ems die Tabellenführung. Nach fünf Spielen hat das Team zehn Punkte. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Für Ems ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Ems ging unentschieden aus. Ems konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Als nächstes tritt Ems daheim gegen das drittplatzierte Team FC Abtwil-Engelburg 1 zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (15.00 Uhr, EMS).

Für Winkeln hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Für Winkeln war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Winkeln spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Flawil 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Telegramm: FC Winkeln SG 1 - FC Ems 1 3:4 (1:2) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 5. Colin Twumasi 1:0. 10. Enes Salihagic 1:1. 29. Enes Salihagic 1:2. 66. Janique Gringer (Penalty) 1:3.71. Alfa Manuel Djana Casado 2:3. 85. Sven Lehmann 3:3. 91. Davide Rosafio 3:4. – Winkeln: Jordan Höhener, Niclas Haas, Marc Hörler, Alfa Manuel Djana Casado, Noah Eberle, Ueli Rohner, Luca Stüdli, Sven Lehmann, Colin Twumasi, Luca Rölli, Ruben Melim Almeida. – Ems: Simon Bühler, Hanan Beso, Hanad Beso, Enes Salihagic, Mahir Beso, Janique Gringer, Lorenzo Cazzato, Samir Limani, Pierin Frizzoni, Livio Bonderer, Agon Topalli. – Verwarnungen: 27. Ueli Rohner, 48. Janique Gringer, 53. Agon Topalli, 60. Alfa Manuel Djana Casado, 69. Livio Bonderer, 71. Mahir Beso – Ausschluss: 73. Hanan Beso.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.09.2022 22:18 Uhr.

