4. Liga, Gruppe 2 Favorit Buchs siegt deutlich gegen Triesen Buchs siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Triesen: Der Tabellenzweite siegt zuhause 4:1 gegen den Tabellenneunten. 26.05.2022, 02.15 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Patrick Bargetze, der in der 45. Minute für Triesen zum 1:0 traf. Gleichstand stellte Sascha Zwahlen durch seinen Treffer für Buchs in der 46. Minute her. Philipp Kolbe traf in der 51. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Buchs.

Philipp Kolbe war es auch, der in der 80. Minute Buchs weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:1. Der Treffer fiel mittels Penalty. Callum Ormond schoss das 4:1 (86. Minute) für Buchs und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Buchs, Nasid Rustemi (81.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Triesen erhielt: Fabian Bargetze (54.)

In seiner Gruppe hat Buchs den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 42 Tore in 15 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Triesen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Defensive 51 Tore hinnehmen musste (Rang 7).

Der Sieg bringt Buchs an die Spitze Das Team hat nach 17 Spielen 36 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um einen Platz. Buchs hat bisher zwölfmal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Buchs auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Trübbach 1. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Gufalons, Trübbach).

Für Triesen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 9. Für Triesen war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Triesen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Sevelen 1 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Buchs 2 - FC Triesen 2 4:1 (0:1) - Rheinau Buchs, Buchs – Tore: 45. Patrick Bargetze 0:1. 46. Sascha Zwahlen 1:1. 51. Philipp Kolbe 2:1. 80. Philipp Kolbe (Penalty) 3:1.86. Callum Ormond (Penalty) 4:1. – Buchs: Dario Caluori, Karim Harrabi, Riadh Debbah, Philipp Kolbe, Luca Schäpper, Mateo Sibona, Timur Morais Dogan, Salen Skenderi, Albin Selimi, Callum Ormond, Silvan Bieri. – Triesen: Aaron Salzgeber, Adis Zecirovic, Patrick Bargetze, Dominik Heeb, Timo Banzer, Fabian Bargetze, Dilan Serralva Marques, Samuel Sokoli, Nico Tschui, Valerio Jose Lage Martins, Luke Seger. – Verwarnungen: 54. Fabian Bargetze, 81. Nasid Rustemi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.05.2022 01:19 Uhr.