3. Liga, Gruppe 3 Favorit Brühl siegt gegen Appenzell Brühl siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Appenzell: Der Tabellenzweite siegt zuhause 4:2 gegen den Tabellenzehnten. 07.06.2022, 02.30 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Joel Ammann für Brühl. In der 57. Minute traf er zum 1:0. Cherito Javier Halter Mosquea erhöhte in der 68. Minute zur 2:0-Führung für Brühl. Brühl erhöhte in der 79. Minute seine Führung durch Ofonde Adonial Fobellah Marvist weiter auf 3:0.

Kevin Streule verkürzte in der 83. Minute den Rückstand von Appenzell auf 1:3. Dank dem Treffer von Andrej Hörler (87.) reduzierte sich der Rückstand für Appenzell auf ein Tor (2:3). Mit dem 4:2 für Brühl schoss Raoul Djengue das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Brühl für Claudio Bissegger (62.) und Albinot Mehmeti (73.). Eine Verwarnung gab es für Appenzell, nämlich für Josef Peterer (37.).

In seiner Gruppe hat Brühl den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.3 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Brühl unverändert. 46 Punkte bedeuten Rang 2. Brühl hat bisher 15mal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Brühl spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Bütschwil 1 (Platz 5). Das Spiel findet am 12. Juni statt (16.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Für Appenzell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 10. Appenzell hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Appenzell tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Flawil 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 12. Juni statt (16.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Telegramm: SC Brühl 2 - FC Appenzell 1 4:2 (0:0) - Paul – Tore: 57. Joel Ammann 1:0. 68. Cherito Javier Halter Mosquea 2:0. 79. Ofonde Adonial Fobellah Marvist 3:0. 83. Kevin Streule 3:1. 87. Andrej Hörler 3:2. 89. Raoul Djengue 4:2. – Brühl: Arif Celebi, Claudio Bissegger, Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, Blerim Adzijaj, Albinot Mehmeti, Marko Torlakovic, Mark Lekaj, Cherito Javier Halter Mosquea, Leonardo Ferrari, Joel Ammann, Raoul Djengue. – Appenz: Michael Räss, Mario Breitenmoser, Lars Schneider, Andrej Hörler, Lorenz Keller, Sokolj Sabani, Michael Dörig, Simon Baumann, Jonas Signer, Lars Manser, Josef Peterer. – Verwarnungen: 37. Josef Peterer, 62. Claudio Bissegger, 73. Albinot Mehmeti.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.06.2022 02:26 Uhr.