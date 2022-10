4. Liga, Gruppe 6 Eschlikon sorgt bei Tobel-Affeltrangen für Überraschung – Tobel-Affeltrangen verliert nach vier Siegen Überraschung bei Eschlikon gegen Tobel-Affeltrangen: Der Tabellensiebte (Eschlikon) hat am Samstag auswärts den Tabellenzweiten deutlich 4:0 besiegt. 04.10.2022, 09.50 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Ruven Müller in der 15. Minute. Er traf für Eschlikon zum 1:0. Moritz Dübi sorgte in der 45. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Eschlikon. Ruven Müller baute in der 48. Minute die Führung für Eschlikon weiter aus (3:0).

Tobel-Affeltrangen erhöhte in der 59. Minute seine Führung durch Joao leon Schwarz weiter auf 0:3.

Julian Sigrist schoss das 4:0 (66. Minute) für Eschlikon und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Eschlikon erhielten Nicola Dietz (39.) und Flurin Nigg (67.) eine gelbe Karte. Tobel-Affeltrangen blieb ohne Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Eschlikon eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.7 pro Spiel. Das bedeutet, dass Eschlikon die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Eschlikon rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 6. Für Eschlikon ist es der zweite Sieg in Serie.

Eschlikon spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Steckborn 1 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (17.00 Uhr, Herdern, Eschlikon).

Für Tobel-Affeltrangen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 2. Nach vier Siegen in Serie verliert Tobel-Affeltrangen erstmals wieder. Tobel-Affeltrangen verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes tritt Tobel-Affeltrangen auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team FC Wängi 2 zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Telegramm: FC Tobel-Affeltrangen 1946 2 - FC Eschlikon 1 1:4 (0:2) - Breite Tobel, Tobel – Tore: 15. Ruven Müller 0:1. 45. Moritz Dübi 0:2. 48. Ruven Müller 0:3. 59. Joao leon Schwarz 0:3. 66. Julian Sigrist 0:4. – Tobel-Affeltrangen 2: Janosch Diggelmann, Ramon Hasler, Joao leon Schwarz, Nino Guadagnini, Luca Marti, Stefan Petrovic, Luca Kistler, Giuseppe Sabatino, Roger Fuchs, Robin Wegmüller, Marco Niederer. – Eschlikon: Pascal Millhäusler, Rouven Kroh, Alain Schöpfer, Ruven Müller, Ramon Müller, Pascal Schneider, Moritz Dübi, Alessandro Weibel, Bode Obwegeser, Flurin Nigg, Nicola Dietz. – Verwarnungen: 29. Robin Wegmüller, 39. Nicola Dietz, 67. Flurin Nigg.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2022 09:47 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.