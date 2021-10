4. Liga, Gruppe 7 Eschlikon sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Niederstetten Das Resultat im Spiel zwischen Niederstetten und Eschlikon lautet 1:1. 17.10.2021, 04.17 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Das 1:0 erzielte David Stettler in der 4. Minute. Den Ausgleich erzielte Marco Millhäusler in der 46. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Niederstetten erhielten Christopher Buchmann (42.) und Marcel Tellenbach (45.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Eschlikon, Renito Müller (13.) kassierte sie.

Die Tabellensituation bleibt für Niederstetten unverändert. Acht Punkte bedeuten Rang 7. Niederstetten hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Niederstetten trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Littenheid 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportanlage, Busswil).

Für Eschlikon hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 5. Eschlikon hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Eschlikon wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das viertplatzierte Team FC Pfyn 1, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Herdern, Eschlikon).

Telegramm: FC Niederstetten 1 - FC Eschlikon 1 1:1 (1:1) - Rehwiese, Niederstetten – Tore: 4. David Stettler 1:0. 46. Marco Millhäusler (Penalty) 1:1. – Niederstetten: Marcel Tellenbach, Robin Broger, Christian Staubli, Remo Allenspach, Jonas Wirth, Yves Von Dach, Cedric Von Dach, Noah Schlauri, Samuel Kuhn, Christopher Buchmann, David Stettler. – Eschlikon: Pascal Millhäusler, Rouven Kroh, Flurin Nigg, Andreas Baumberger, Alain Schöpfer, Mike Müller, Moritz Bosshart, Ramon Müller, Raphael Bamert, Renito Müller, Marco Millhäusler. – Verwarnungen: 13. Renito Müller, 42. Christopher Buchmann, 45. Marcel Tellenbach.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 7: FC Niederstetten 1 - FC Eschlikon 1 1:1, FC Ebnat-Kappel 1 - FC Frauenfeld 3 2:1, FC Pfyn 1 - FC Wängi 2 0:0

Tabelle: 1. FC Kirchberg 1 7 Spiele/21 Punkte (21:4). 2. FC Bazenheid 2 8/19 (24:12), 3. FC Ebnat-Kappel 1 8/16 (22:7), 4. FC Pfyn 1 8/14 (18:13), 5. FC Eschlikon 1 8/11 (20:10), 6. FC Wängi 2 8/11 (17:15), 7. FC Niederstetten 1 8/8 (21:26), 8. FC Frauenfeld 3 7/3 (14:25), 9. FC Wattwil Bunt 1929 2 7/3 (12:21), 10. FC Littenheid 1 7/1 (6:42).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 7 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 04:14 Uhr.