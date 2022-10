4. Liga, Gruppe 6 Eschlikon gewinnt klar gegen Bischofszell Eschlikon behielt im Spiel gegen Bischofszell am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 24.10.2022, 15.19 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Rouven Thalmann für Eschlikon. In der 19. Minute traf er zum 1:0. In der 33. Minute baute Pascal Schneider den Vorsprung für Eschlikon auf zwei Tore aus (2:0). Julian Sigrist baute in der 35. Minute die Führung für Eschlikon weiter aus (3:0).

Patrik Silva Simoes verkürzte in der 65. Minute den Rückstand von Bischofszell auf 1:3. Das letzte Tor der Partie erzielte Julian Sigrist, der in der 90. Minute die Führung für Eschlikon auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bischofszell erhielten Aleksi Stähli (30.) und Patrik Silva Simoes (37.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Eschlikon, Moritz Bosshart (86.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Eschlikon zu den Besten: Total liess das Team 12 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 2).

Die Abwehr von Bischofszell kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 26 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Eschlikon: Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 6. Eschlikon hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Eschlikon tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Weinfelden-Bürglen 1a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Für Bischofszell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Bischofszell hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bischofszell trifft im nächsten Spiel zuhause auf AS Calcio Kreuzlingen 2 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 28. Oktober (20.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Eschlikon 1 - FC Bischofszell 2 4:1 (3:0) - Herdern, Eschlikon – Tore: 19. Rouven Thalmann 1:0. 33. Pascal Schneider 2:0. 35. Julian Sigrist 3:0. 65. Patrik Silva Simoes 3:1. 90. Julian Sigrist 4:1. – Eschlikon: Pascal Millhäusler, Rouven Kroh, Andreas Baumberger, Nicola Dietz, Alain Schöpfer, Ramon Müller, Axel Fürrutter, Bode Obwegeser, Rouven Thalmann, Pascal Schneider, Julian Sigrist. – Bischo: Stefan Schär, Lukas Keller, Thierry Spring, Johannes Huber, Rafael Mettler, Patrik Silva Simoes, Lukas Mouron, Aleksi Stähli, Tedros Tekleab, Lorik Krasniqi, Roberto Di Francesco. – Verwarnungen: 30. Aleksi Stähli, 37. Patrik Silva Simoes, 86. Moritz Bosshart.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 11:37 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.