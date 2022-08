4. Liga, Gruppe 2 Eschenbach mit Sieg gegen Trübbach im Auftaktspiel Eschenbach siegt zuhause gegen Trübbach: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:0. 23.08.2022, 23.03 Uhr

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Das Tor von Tobias Gähler in der 12. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Eschenbach. Wiederum Tobias Gähler erhöhte in der 35. Minute auf 2:0 für Eschenbach.

Gelbe Karten gab es bei Eschenbach für Christian Sennhauser (80.) und Philipp Kuster (85.). Für Trübbach gab es keine Karte.

In der Tabelle steht Eschenbach nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Für Eschenbach geht es in einem Heimspiel gegen FC Thusis/Cazis 2a Grp. (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 4. September statt (16.00 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

In der Tabelle steht Trübbach nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Trübbach trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Ruggell 2 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Freitag (26. August) statt (20.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Telegramm: FC Eschenbach 2b - FC Trübbach 1 2:0 (2:0) - Eschewies, Eschenbach – Tore: 12. Tobias Gähler 1:0. 35. Tobias Gähler 2:0. – Eschenbach: Martin Elmer, Christian Gähler, Philipp Kuster, Remo Arena, Timo Kuster, Lars Hinder, Benjamin Zuppiger, Marcos Andre Mota Oliveira, John Leyel, Gorjan Arsov, Tobias Gähler. – Trübbach: Ives Ziegler, Enea Kammerer, Eyyüb Örgen, Fabian Freuler, Emirhan Acikgöz, Ramadan Kryezi, Flamur Salihu, Manuel Benz, Can Muhammed Bolat, Rilind Memaj, Emir Keskin. – Verwarnungen: 46. Enea Kammerer, 80. Christian Sennhauser, 85. Philipp Kuster, 93. Fabio Neuhaus.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2022 01:29 Uhr.