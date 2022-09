4. Liga, Gruppe 3 Eschen/Mauren mit Sieg gegen Rebstein Eschen/Mauren behielt im Spiel gegen Rebstein am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 01.10.2022, 00.43 Uhr

Das Skore eröffnete Damian Kranz in der 23. Minute. Er traf für Eschen/Mauren zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 47. Minute, als Ramon Schmid für Rebstein traf. Agim Zeqiri brachte Eschen/Mauren 2:1 in Führung (52. Minute).

Julian Kuster erhöhte in der 63. Minute zur 3:1-Führung für Eschen/Mauren. Nicolas Wohlwend baute in der 69. Minute die Führung für Eschen/Mauren weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Jan Schmid in der 91. Minute her, als er für Rebstein auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Eschen/Mauren, Saltuk Semiz (33.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Rebstein erhielt: Durim Bektasi (94.)

Die Abwehr von Rebstein kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 17 Tore hinnehmen musste (Rang 7).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Eschen/Mauren. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 7. Eschen/Mauren hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Eschen/Mauren siegte zudem erstmals auswärts.

Eschen/Mauren trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Altstätten 2a (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 7. Oktober statt (20.00 Uhr, Grüntal Altstätten, Altstätten).

Für Rebstein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 4. Rebstein hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren. Rebstein verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Rebstein zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Au-Berneck 05 2. Die Partie findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: USV Eschen/Mauren 3 - FC Rebstein 2a 4:2 (1:0) - Sportpark Eschen, Eschen – Tore: 23. Damian Kranz 1:0. 47. Ramon Schmid 1:1. 52. Agim Zeqiri 2:1. 63. Julian Kuster 3:1. 69. Nicolas Wohlwend 4:1. 91. Jan Schmid 4:2. – Eschen/Mauren: Ruben Miranda Lima, Niels Ritter, Julian Kuster, Damian Kranz, Saltuk Semiz, Agim Zeqiri, Manuel Ritter, Mario Meier, Arda Sancar Uz, Nicolas Nipp, Nicolas Wohlwend. – Rebstein: Kai Gremminger, Cem Kocabas, Yanik Ryffel, Emre Kocabas, Alan Müller, Fabian Oertle, David Giovetti de Almeida, Alessio Celentano, Antonio Marzano, Jan Schmid, Silvan Steiger. – Verwarnungen: 33. Saltuk Semiz, 94. Durim Bektasi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

