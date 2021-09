4. Liga, Gruppe 2 Erstmals drei Punkte für Triesen bei Sieg gegen Sargans Erster Saisonsieg für Triesen nach sechs Spielen: Die Mannschaft hat am Donnerstag zuhause beim 3:1 gegen Sargans zum ersten Mal drei Punkte geholt. 24.09.2021, 01.07 Uhr

(chm)

Triesen ging in der 10. Spielminute durch Niklas Brötz in Führung, ehe Sargans in der 18. Minute (Arlind Berisha) der Ausgleich gelang. In der 63. Minute war es an Giacomo Pitaro, Triesen 2:1 in Führung zu bringen. In der 85. Minute erhöhte Tritan Fejzaj auf 3:1 für Triesen.

Bei Triesen erhielten Nico Tschui (54.), Giacomo Pitaro (68.) und Diogo Afonso Cordeiro (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Sargans für Ardit Pajaziti (90.) und Arlind Berisha (90.).

In den bisherigen Spielen ist Triesen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 0.8. Das bedeutet, dass Triesen die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 9 mit durchschnittlich 3.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Triesen. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 8. Der erste Sieg der Saison für Triesen folgt nach vier Niederlagen und einem Unentschieden. Triesen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Triesen trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Trübbach 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Für Sargans hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 7. Sargans hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sargans daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Buchs 2. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (18.30 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Telegramm: FC Triesen 2 - FC Sargans 2 3:1 (1:1) - Blumenau, Triesen – Tore: 10. Niklas Brötz 1:0. 18. Arlind Berisha 1:1. 63. Giacomo Pitaro 2:1. 85. Tritan Fejzaj 3:1. – Triesen: Diogo Afonso Cordeiro, Nico Tschui, Jonas Wolf, Patrick Bargetze, Timo Banzer, Anthony Denny Cristofaro, Noah Laternser, Dominik Heeb, Nihad Rami, Niklas Brötz, Luke Seger. – Sargans: Yannik Stähli, Maximilian Vollmann, Dario Schlegel, Raphael Schaufelberger, Elia Roth, Claudio Tino, Roberto Hürlimann, Manuel Ackermann, Kevin Bigger, Jeff Grünenfelder, Arlind Berisha. – Verwarnungen: 54. Nico Tschui, 68. Giacomo Pitaro, 90. Diogo Afonso Cordeiro, 90. Ardit Pajaziti, 90. Arlind Berisha.

Tabelle: 1. FC Buchs 2 5 Spiele/12 Punkte (15:7). 2. FC Grabs 1 4/10 (13:2), 3. FC Gams 1 4/9 (19:11), 4. FC Haag 1 4/9 (11:9), 5. FC Sevelen 1 5/9 (15:8), 6. FC Balzers 2 5/9 (17:12), 7. FC Sargans 2 6/5 (12:14), 8. FC Triesen 2 6/4 (5:19), 9. Chur 97 2b 4/2 (3:12), 10. FC Trübbach 1 5/0 (5:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.09.2021 01:05 Uhr.