2. Liga, Gruppe 2 Erstmals drei Punkte für Romanshorn bei Sieg gegen Wattwil Bunt 1929 – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Im sechsten Spiel ist es endlich soweit: Romanshorn hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Wattwil Bunt 1929 gewinnt die Mannschaft am Samstag zuhause 3:2. 03.10.2022, 01.24 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Manuel Keller in der 3. Minute. Er traf für Romanshorn zum 1:0. Driton Kjazimi erhöhte in der 18. Minute zur 2:0-Führung für Romanshorn. Elias Schönenberger sorgte in der 30. Minute für Wattwil Bunt 1929 für den Anschlusstreffer zum 1:2.

In der 52. Minute baute Jonas Aegerter den Vorsprung für Romanshorn auf zwei Tore aus (3:1). In der Schlussphase kam Wattwil Bunt 1929 noch auf 2:3 heran. Haxhi Shala war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 86. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Romanshorn erhielten Massimiliano Gioia (6.), Gabriel Pereira Magalhaes (54.) und Bahtjar Ajvazaj (73.) eine gelbe Karte. Bei Wattwil Bunt 1929 erhielten Timo Baumgartner (83.) und Christoph Schneider (88.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Wattwil Bunt 1929 ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Romanshorn gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 11. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Der erste Sieg der Saison für Romanshorn folgt nach vier Niederlagen und einem Unentschieden. Romanshorn konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Mit dem viertplatzierten FC Arbon 05 1 kriegt es Romanshorn im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 7. Oktober statt (20.15 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Die Niederlage macht Wattwil Bunt 1929 zum neuen Schlusslicht. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei vier Punkten Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Für Wattwil Bunt 1929 ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Wattwil Bunt 1929 ging unentschieden aus. Wattwil Bunt 1929 verlor zudem erstmals zuhause.

Für Wattwil Bunt 1929 geht es daheim gegen FC Linth 04 2 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (16.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Wattwil Bunt 1929 1 3:2 (2:1) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 3. Manuel Keller 1:0. 18. Driton Kjazimi 2:0. 30. Elias Schönenberger 2:1. 52. Jonas Aegerter 3:1. 86. Haxhi Shala 3:2. – Romanshorn: Raphael Marolf, Joel Senn, Bahtjar Ajvazaj, Christian Lang, Mete Sahin, Jonas Aegerter, Fisnik Idrizi, Kaan Bayraktar, Manuel Keller, Gabriel Pereira Magalhaes, Driton Kjazimi. – Wattwil Bunt 1929: Giuliano Cucinelli, Nikola Ristic, Christoph Schneider, Maximilien Schönenberger, Marvin Romer, Haxhi Shala, Roger Kuhn, Yannic Porchet, Marco Osterwalder, Elias Schönenberger, Sasha Fernandez. – Verwarnungen: 6. Massimiliano Gioia, 54. Gabriel Pereira Magalhaes, 73. Bahtjar Ajvazaj, 83. Timo Baumgartner, 88. Christoph Schneider.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Datenstand: 03.10.2022 01:20 Uhr.

