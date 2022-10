4. Liga, Gruppe 4 - Erstmals drei Punkte für Rebstein bei Sieg gegen Altstätten – Dreifach-Torschütze Urs Breitenmoser

Einfach erklärt Vor oder zurück? In welche Richtung muss ich die Uhr am Sonntag umstellen?

In der Nacht auf den 30. Oktober stellen wir die Uhren auf Winterzeit um. Wir sagen, in welche Richtung Sie das tun müssen, wie Sie sich das einfach merken können, warum wir überhaupt an der Uhr drehen – und wie sehr uns das durcheinander bringt.