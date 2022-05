3. Liga, Gruppe 3 Erster Sieg für Bütschwil nach drei Niederlagen Nach drei Niederlagen in Serie hat Bütschwil am Samstag gegen Rorschach-Goldach einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 3:2. 29.05.2022, 14.40 Uhr

Den Auftakt machte Elias Keller, der in der 30. Minute für Bütschwil zum 1:0 traf. Severin Gübeli erhöhte in der 40. Minute zur 2:0-Führung für Bütschwil. Dank dem Treffer von Emir Ademaj (50.) reduzierte sich der Rückstand für Rorschach-Goldach auf ein Tor (1:2).

Severin Gübeli sorgte in der 67. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Bütschwil. In der Schlussphase kam Rorschach-Goldach noch auf 2:3 heran. Emir Ademaj war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Bütschwil für Dino Kolb (42.) und Severin Gübeli (83.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rorschach-Goldach, Claudio Campobasso (62.) kassierte sie.

Die Abwehr von Rorschach-Goldach kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.5 Tore pro Partie (Rang 12).

Bütschwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 4. Bütschwil hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Bütschwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Teufen 1 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 6. Juni statt (16.00 Uhr, Landhaus, Teufen).

Für Rorschach-Goldach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 11. Nach zwei Siegen in Serie verliert Rorschach-Goldach erstmals wieder.

Mit dem fünftplatzierten FC Gossau 2 kriegt es Rorschach-Goldach als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 6. Juni statt (16.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Telegramm: FC Bütschwil 1 - FC Rorschach-Goldach 17 2 3:2 (2:0) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 30. Elias Keller 1:0. 40. Severin Gübeli 2:0. 50. Emir Ademaj 2:1. 67. Severin Gübeli 3:1. 88. Emir Ademaj 3:2. – Buetschwil: Noah Oswald, Gian Andrin Pfister, Tobias Ziegler, Sandro Brunner, Silvan Forrer, Marko Mikinac, Severin Gübeli, Dino Kolb, Elias Keller, Fabian Brändle, David Birchler. – Rorschach-Goldach: Fadri Bücheler, Kenan Prasovic, Moritz Schäfer, Yves Rusch, Philipp Joos, Joel Holderegger, Patrick Scheier, Alessandro Campobasso, Furkan Kalmis, Emir Ademaj, Fabian Büchler. – Verwarnungen: 42. Dino Kolb, 62. Claudio Campobasso, 83. Severin Gübeli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

