2. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg für Au-Berneck 05 nach drei Niederlagen – Flamur Bojaxhi als Matchwinner Sieg für Au-Berneck 05 nach drei Niederlagen in Folge. Gegen Schluein gewinnt Au-Berneck 05 am Samstag auswärts 2:1. 31.10.2021, 23.00 Uhr

Der Siegtreffer für Au-Berneck 05 gelang Flamur Bojaxhi in der 56. Minute. In der 3. Minute hatte Flamur Bojaxhi Au-Berneck 05 in Führung gebracht. Der Ausgleich für Schluein fiel in der 52. Minute durch Tiziano Vinzens.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Au-Berneck 05 sah Daniele Varano (68.) die rote Karte. Gelb erhielt Daniele Varano (8.). Bei Schluein gab es vier gelbe Karten.

Der Sieg bedeutet für Au-Berneck 05, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 10. Das Team verbessert sich um einen Platz. Au-Berneck 05 hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Au-Berneck 05 geht es zuhause gegen FC Winkeln SG 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 7. November statt (14.30 Uhr, Degern, Au).

Schluein verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Schluein war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Schluein tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Mels 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 6. November statt (15.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Telegramm: US Schluein Ilanz 1 - FC Au-Berneck 05 1 1:2 (0:1) - Crap Gries, Schluein – Tore: 3. Flamur Bojaxhi 0:1. 52. Tiziano Vinzens 1:1. 56. Flamur Bojaxhi 1:2. – Schluein: Flurin Capaul, Simon Gallmann, Livio Derungs, Matthias Derungs, Aron Büchler, Tiziano Vinzens, Andri Michel, Luzi Dermont, Nico D Atria, Gian Sgier, Serafin Bundi. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Cristian Navarro, Endrit Bekjiri, Mihai Giovanny Popescu, Jaro Böhrer, Daniele Varano, Carlo Lamorte, Giuliano Lamorte, Jetmir Lakna, David Smoljanovic, Flamur Bojaxhi. – Verwarnungen: 8. Daniele Varano, 25. Aron Büchler, 43. Gian Sgier, 55. Livio Derungs, 60. Nico D Atria – Ausschluss: 68. Daniele Varano.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Winkeln SG 1 - FC Montlingen 1 4:0, FC St. Margrethen 1 - KF Dardania St. Gallen 1 0:3, FC Ruggell 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 4:0, US Schluein Ilanz 1 - FC Au-Berneck 05 1 1:2

Tabelle: 1. FC Vaduz 2 9 Spiele/20 Punkte (27:12). 2. KF Dardania St. Gallen 1 10/18 (23:11), 3. FC Mels 1 9/17 (27:14), 4. FC Abtwil-Engelburg 1 10/17 (25:20), 5. FC Herisau 1 9/16 (27:13), 6. FC Ruggell 1 9/14 (16:19), 7. FC Winkeln SG 1 10/14 (15:20), 8. FC Ems 1 8/10 (13:10), 9. FC St. Margrethen 1 10/10 (14:24), 10. FC Au-Berneck 05 1 10/9 (11:19), 11. FC Montlingen 1 10/8 (12:26), 12. US Schluein Ilanz 1 10/5 (11:33).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 23:57 Uhr.