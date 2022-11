3. Liga, Gruppe 4 Erster Sieg für Aadorf nach fünf Niederlagen Gegen Kreuzlingen gewinnt Aadorf am Sonntag zum ersten Mal nach fünf Niederlagen in Serie. Das Team gewann auswärts 3:1. 07.11.2022, 13.57 Uhr

(chm)

Aadorf ging in der 38. Spielminute durch Mirco Meier in Führung, ehe Kreuzlingen in der 47. Minute (Arlind Bitiqi) der Ausgleich gelang. In der 62. Minute gelang Josua Bühler der Führungstreffer zum 2:1 für Aadorf. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jeremias Dölger in der 64. Minute. Er traf zum 3:1 für Aadorf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kreuzlingen für Arlind Bitiqi (39.) und Albin Murtaj (79.). Eine Verwarnung gab es für Aadorf, nämlich für Pascal Ebneter (48.).

Die Abwehr von Kreuzlingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 4.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 45 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Aadorf unverändert. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 11. Aadorf hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Aadorf konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Aadorf geht es auf fremdem Terrain gegen FC Dussnang 1 (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Kreuzlingen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Kreuzlingen war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Kreuzlingen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Bütschwil 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 26. März statt (14.00 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Kreuzlingen 2 - SC Aadorf 1 1:3 (0:1) - Hafenareal, Kreuzlingen – Tore: 38. Mirco Meier 0:1. 47. Arlind Bitiqi 1:1. 62. Josua Bühler 1:2. 64. Jeremias Dölger 1:3. – Kreuzlingen: Ethan Oscar Moore, Alen Gloncsak, Suad Jonuzi, Granit Avdyli, Dusko Vasic, Sean Zgraggen, Martin Veleslavic, Albin Murtaj, Tiziano Di Stefano, Hallil Ince, Jeremia Hungerbühler. – Aadorf: Federico Ognissanti, Fabrice Schläpfer, Yanik Düring, Thomas Rhyner, Joel Lüthy, Josua Bühler, Pascal Ebneter, Mirco Meier, Aleandro Serafino, Michel Trigo, Pascal Frei. – Verwarnungen: 39. Arlind Bitiqi, 48. Pascal Ebneter, 79. Albin Murtaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

