4. Liga, Gruppe 3 Erster Saisonsieg für Staad gegen Eschen/Mauren Staad hat am Freitag zuhause Eschen/Mauren besiegt und hat damit im achten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 4:2. 22.10.2022, 00.58 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Nicolas Wohlwend in der 28. Minute. Er traf für Eschen/Mauren zum 1:0. Zum Ausgleich für Staad traf Roman Cajochen in der 55. Minute. Nicolas Wohlwend brachte Eschen/Mauren 2:1 in Führung (57. Minute).

Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Roman Künzle, sorgte in der 63 für den Ausgleich für Staad. Jan Acklin brachte Staad 3:2 in Führung (70. Minute). Mit einem weiteren Tor sorgte Jan Acklin in der 80. Minute für das 4:2 für Staad.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Eschen/Mauren erhielten Behti Kilic (26.), Damian Kranz (62.) und Silvan Marxer (69.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Staad.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Staad eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.6 pro Spiel. Das bedeutet, dass Staad die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 4.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Eschen/Mauren ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.2 (Rang 8).

Der Sieg ändert nichts daran, dass Staad weiterhin am Tabellenende liegt. Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 10. Staad hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Staad trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Heiden 1 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Gerbe, Heiden).

Für Eschen/Mauren hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 8. Eschen/Mauren hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Eschen/Mauren geht es daheim gegen FC Vaduz 1 (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 28. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Telegramm: FC Staad 2 - USV Eschen/Mauren 3 4:2 (0:1) - Bützel, Staad – Tore: 28. Nicolas Wohlwend 0:1. 55. Roman Cajochen 1:1. 57. Nicolas Wohlwend 1:2. 63. Roman Künzle (Penalty) 2:2.70. Jan Acklin 3:2. 80. Jan Acklin 4:2. – Staad: Michele La Bella, John Patrick Dornbierer, Sladjan Denic, Nico Gmünder, Predrag Krnetic, Saverio Cucinelli, Bekim Izairi, Marco Liechti, Jan Acklin, Roman Cajochen, Roman Künzle. – Eschen/Mauren: Philipp Meier, Niels Ritter, Julian Kuster, Damian Kranz, Michael Ott, Mario Meier, Nicolas Nipp, Niklas Marxer, Silvan Marxer, Raphael Zech, Nicolas Wohlwend. – Verwarnungen: 26. Behti Kilic, 62. Damian Kranz, 69. Silvan Marxer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.10.2022 00:55 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.