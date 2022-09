3. Liga, Gruppe 4 Erster Saisonsieg für Kreuzlingen gegen Sirnach – Leon Recica als Matchwinner Im vierten Spiel ist es endlich soweit: Kreuzlingen hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Sirnach gewinnt die Mannschaft am Sonntag auswärts 2:1. 11.09.2022, 23.50 Uhr

Der Siegtreffer für Kreuzlingen gelang Leon Recica in der 38. Minute. In der 5. Minute hatte Arlind Bitiqi Kreuzlingen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Sirnach fiel in der 30. Minute durch Ardit Aziri.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Sirnach. Für Kreuzlingen gab es keine Karte.

Kreuzlingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 12 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Kreuzlingen folgt nach drei Niederlagen und null Unentschieden.

Für Kreuzlingen geht es daheim gegen FC Wängi 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 25. September statt (15.00 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Unverändert liegt Sirnach auf Rang 8. Das Team hat vier Punkte. Sirnach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sirnach auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Dussnang 1. Die Partie findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Telegramm: FC Sirnach 1 - FC Kreuzlingen 2 1:2 (1:2) - Kett, Sirnach – Tore: 5. Arlind Bitiqi 0:1. 30. Ardit Aziri 1:1. 38. Leon Recica 1:2. – Sirnach: Josip Martic, Liridon Ajrizi, Zef Nushi, Dalibor Velickovic, Dario Martic, Thomas Braun, Safet Etemi, Ardit Aziri, Hans Meeryl Madio Moreno, Gjef Uka, Gianluca Vizzo. – Kreuzlingen: Radenko Stokanovic, Ethan Oscar Moore, Yves Seeger, Nikola Vasic, Filip Cvetanovic, Arlind Bitiqi, Mathias Haller, Leon Recica, Sean Zgraggen, Elham Azizi, Jeremia Hungerbühler. – Verwarnungen: 10. Damian Gimenez Boente, 51. Safet Etemi, 62. Liridon Ajrizi, 90. Zef Nushi.

Datenstand: 11.09.2022 23:46 Uhr.

