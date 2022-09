3. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Wittenbach gegen Fortuna SG Wittenbach setzt seine Siegesserie auch gegen Fortuna SG fort. Das 4:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 11.09.2022, 10.12 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Wittenbach: Luca Brülisauer brachte seine Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Moritz Angehrn erhöhte in der 13. Minute zur 2:0-Führung für Wittenbach. Patrick Brülisauer baute in der 53. Minute die Führung für Wittenbach weiter aus (3:0).

Fortuna erhöhte in der 62. Minute seine Führung durch Serge Frick weiter auf 0:3.

Wittenbach erhöhte in der 81. Minute seine Führung durch Luca Brülisauer weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sebastian Huarte in der 87. Minute, als er für Fortuna zum 0:4 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wittenbach, Ciro Marino (71.) kassierte sie. Fortuna SG behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Mit einem Tore-Schnitt von 4 Toren pro Spiel ist Wittenbach bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Fortuna SG ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

In der Tabelle verbessert sich Wittenbach von Rang 3 auf 1. Das Team hat zwölf Punkte. Wittenbach hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Wittenbach spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Abtwil-Engelburg 2 (Rang 10). Diese Begegnung findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Fortuna SG steht in der Tabelle neu auf Rang 12 (zuvor: 10). Das Team hat null Punkte. Fortuna SG hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Mit dem sechstplatzierten SC Brühl 2 kriegt es Fortuna SG als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 25. September statt (16.00 Uhr, Paul).

Telegramm: FC Fortuna SG 1 - FC Wittenbach 1 2:4 (0:2) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 9. Luca Brülisauer 0:1. 13. Moritz Angehrn 0:2. 53. Patrick Brülisauer 0:3. 62. Serge Frick 0:3. 81. Luca Brülisauer 0:4. 87. Sebastian Huarte 0:4. – Fortuna SG: Nico Schäpper, Roberto Licci, Fabian Rietmann, Philipp Lehmann, Pascal Müller, Serge Frick, Stéphane Weber, Luca Cocola, Marvin Forster, Lorik Januzi, Christian Städler. – Wittenbach: Patrick Brülisauer, Pascal Eisenring, Joel Pfister, Moritz Angehrn, Lukas Hungerbühler, Joël Kurzbauer, Luca Brülisauer, Pascal Keller, Ramon Mahr, Dario Räss, Ciro Marino. – Verwarnungen: 19. Fabian Rietmann, 25. Lorik Januzi, 62. José Enrique Poblete Cuevas, 71. Ciro Marino, 76. Roberto Licci.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 05:57 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.