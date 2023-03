Frauen 2. Liga Erneuter Sieg für Widnau gegen Triesen Widnau setzt seine Siegesserie auch gegen Triesen fort. Das 4:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 26.03.2023, 10.18 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Erika Gschwend für Widnau. In der 29. Minute traf sie zum 1:0. Michelle Walt erhöhte in der 33. Minute zur 2:0-Führung für Widnau. Erika Gschwend baute in der 54. Minute die Führung für Widnau weiter aus (3:0).

In der 62. Minute verkleinerte Naomi Kindle den Rückstand von Triesen auf 1:3. Widnau erhöhte in der 65. Minute seine Führung durch Eva Dietsche weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Annika Vils in der 74. Minute her, als sie für Triesen auf 2:4 verkürzte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Widnau hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Offensive 36 Tore erzielte.

Widnau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Widnau hat bisher achtmal gewonnen und dreimal verloren.

Widnau bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FF Toggenburg 1 Grp. Diese Begegnung findet am 2. April statt (11.30 Uhr, Aegeten, Widnau).

Für Triesen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 8. Triesen hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Triesen trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Au-Berneck 05 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 2. April statt (11.00 Uhr, Oberdorf, Berneck).

Telegramm: FC Triesen 1 Grp. - FC Widnau 1 2:4 (0:2) - Blumenau, Triesen – Tore: 29. Erika Gschwend 0:1. 33. Michelle Walt 0:2. 54. Erika Gschwend 0:3. 62. Naomi Kindle 1:3. 65. Eva Dietsche 1:4. 74. Annika Vils 2:4. – Triesen: Ana Maria Lopez Correa, Camilla Maria Kind, Tanja Sprecher, Lena Ott, Jasmin Ackermann, Eva Fasel, Naomi Kindle, Elena Lohner, Mia Rinderer, Annika Vils, Ladina Good. – Widnau: Timea Sele, Corinne Britschgi, Salome Rohner, Winona Berweger, Leonie Ritz, Nadja Berweger, Erika Gschwend, Alida Haltiner, Giulia Hale, Michelle Walt, Eva Dietsche. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

