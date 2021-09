2. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Vaduz gegen Schluein Vaduz setzt seine Siegesserie auch gegen Schluein fort. Das 5:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 27.09.2021, 01.50 Uhr

(chm)

Die Mehrzahl der Tore erzielte Vaduz in der ersten Halbzeit, nämlich deren drei. In der zweiten Halbzeit erhöhte Vaduz noch auf 5:1.

Schluein war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 78. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Die Torschützen für Vaduz waren: Ardit Destani (2 Treffer), Sascha Djokic (1 Treffer), Ismael Adejumo Jimoh (1 Treffer) und Andrin Netzer (1 Treffer). Einziger Torschütze für Schluein war: Aron Büchler (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Vaduz, nämlich für Mathumithan Vasanthan (75.). Die einzige gelbe Karte bei Schluein erhielt: Gian Sgier (63.)

In seiner Gruppe hat Vaduz den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 19 Tore in sechs Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Schluein ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Vaduz behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach sechs Spielen hat das Team 14 Punkte. Für Vaduz ist es der vierte Sieg in Serie.

Vaduz spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Winkeln SG 1 (Rang 11). Diese Begegnung findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

In der Tabelle wirkt sich die Niederlage für Schluein so aus, dass das Team neu auf dem letzten Platz liegt. Das Team hat nach fünf Spielen zwei Punkte auf dem Konto. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Für Schluein war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Schluein verlor zudem erstmals zuhause.

Schluein spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Ems 1 (Platz 9). Diese Begegnung findet am 3. Oktober statt (15.00 Uhr, EMS).

Telegramm: US Schluein Ilanz 1 - FC Vaduz 2 1:5 (0:3) - Crap Gries, Schluein – Tore: 21. Ismael Adejumo Jimoh 0:1. 26. Andrin Netzer 0:2. 36. Ardit Destani 0:3. 72. Ardit Destani 0:4. 78. Aron Büchler 1:4. 87. Sascha Djokic 1:5. – Schluein: Flurin Capaul, Luzi Dermont, Matthias Derungs, Gian Sgier, Aron Büchler, Livio Derungs, Serafin Bundi, Nico D Atria, Rui Filipe Gomes Machado, Linus Tschaler, Dimitri Lekishvili. – Vaduz: Tim Tiado Öhri, Justin Seifert, Jonas Hilti, Azan Rahimi, Albin Behluli, Johannes Schädler, Niklas Beck, Noah Kling, Andrin Netzer, Ismael Adejumo Jimoh, Ardit Destani. – Verwarnungen: 63. Gian Sgier, 75. Mathumithan Vasanthan.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Montlingen 1 - KF Dardania St. Gallen 1 0:4, FC Mels 1 - FC Herisau 1 2:3, FC Winkeln SG 1 - FC Ruggell 1 4:4, FC Ems 1 - FC St. Margrethen 1 0:1, US Schluein Ilanz 1 - FC Vaduz 2 1:5

Tabelle: 1. FC Vaduz 2 6 Spiele/14 Punkte (19:8). 2. KF Dardania St. Gallen 1 5/11 (13:3), 3. FC Abtwil-Engelburg 1 5/10 (18:9), 4. FC St. Margrethen 1 5/10 (11:10), 5. FC Mels 1 5/8 (14:8), 6. FC Herisau 1 5/8 (12:9), 7. FC Ruggell 1 4/5 (8:7), 8. FC Montlingen 1 6/4 (7:18), 9. FC Ems 1 4/3 (5:9), 10. FC Au-Berneck 05 1 5/3 (7:12), 11. FC Winkeln SG 1 5/2 (7:16), 12. US Schluein Ilanz 1 5/2 (5:17).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

