3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Triesen gegen Rheineck Triesen setzt seine Siegesserie auch gegen Rheineck fort. Das 3:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 13.06.2022, 14.32 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Tobias Schierscher für Triesen. In der 43. Minute traf er zum 1:0. Jonas Wolf erhöhte in der 66. Minute zur 2:0-Führung für Triesen. Julien Hasler baute in der 76. Minute die Führung für Triesen weiter aus (3:0). Vito Frano sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Rheineck: er traf in der 90. Minute zum 1:3

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Rheineck kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.5 (Rang 12).

Triesen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 7. Triesen hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Triesen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Rheineck verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Rheineck hat bisher einmal gewonnen, 20mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Rheineck ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Triesen 1 - FC Rheineck 1 3:1 (1:0) - Blumenau, Triesen – Tore: 43. Tobias Schierscher 1:0. 66. Jonas Wolf 2:0. 76. Julien Hasler 3:0. 90. Vito Frano 3:1. – Triesen: Tobias Schierscher, Jonas Wolf, Dominik Heeb, Batuhan Toplu, Melvin Ender, Dominik Wolf, Hugo Gomes Ferreira, André Arpagaus, Alexander Marxer, Andreas Kindle, Julien Hasler. – Rheineck: Petar Petrov, Luca Müller, Andy Manuel Rodrigues Da Silva, Quentin Weber, Marko Borkovic, Bruno Michal Worotynski, Matias Vidalle, Joshua Braun, Fabian Krämer, Artrid Kololli, Nderim Bektasi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2022 21:03 Uhr.