3. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Tägerwilen gegen Münchwilen – Edmond Mulaj mit Last-Minute-Treffer Tägerwilen setzt seine Siegesserie auch gegen Münchwilen fort. Das 3:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 10.10.2021, 18.37 Uhr

(chm)

Tägerwilen drehte das Spiel in den letzten 11 Minuten, als Tägerwilen zunächst ausglich und danach in Führung ging. Zunächst war Nino Arganese in der 79. Minute erfolgreich, dann traf Edmond Mulaj 15 Minuten später zum 3:2. In der 35. Minute hatte Marco Eugster zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. In der 68. Minute traf Ricardas Baklanovas für Münchwilen zum 1:1-Ausgleich. Ricardas Baklanovas war auch gleich für die 2:1-Führung (72. Minute) für Münchwilen verantwortlich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Tägerwilen für Nino Arganese (56.) und Rafael Eugster (91.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Münchwilen, Petrit Thaqi (58.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 4.7 Toren pro Spiel ist Tägerwilen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Tägerwilen unverändert. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 2. Für Tägerwilen ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Tägerwilen daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Münsterlingen 1. Diese Begegnung findet am 17. Oktober statt (11.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Für Münchwilen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 8. Münchwilen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchwilen auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn SC Aadorf 1 (Platz 7) zu tun. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Telegramm: FC Münchwilen 1 - FC Tägerwilen 1 2:3 (0:1) - Waldegg, Münchwilen – Tore: 35. Marco Eugster 0:1. 68. Ricardas Baklanovas 1:1. 72. Ricardas Baklanovas 2:1. 79. Nino Arganese 2:2. 94. Edmond Mulaj 2:3. – Münchwilen: Michele Rocco, Philipp Leupi, Lucian Nicola, Abedin Kajtazi, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Tiago Alves Rodrigues, Hallil Ince, Edin Mujkanovic, Albin Hiseni, Petrit Thaqi, Ricardas Baklanovas. – Taegerwilen: Jasko Jasmin Mesinovic, Mario Uhler, Andrejs Hermann, Pascal Geisselhardt, Zvonimir Fantov, Edmond Mulaj, Alessio Ciraci, Nino Arganese, Andrea Patelli, Elmedin Pajaziti, Marco Eugster. – Verwarnungen: 56. Nino Arganese, 58. Petrit Thaqi, 91. Rafael Eugster.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: FC Münchwilen 1 - FC Tägerwilen 1 2:3, SC Aadorf 1 - FC Frauenfeld 2 1:2, FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 - FC Romanshorn 2 2:0

Tabelle: 1. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 7 Spiele/21 Punkte (17:4). 2. FC Tägerwilen 1 7/19 (33:15), 3. FC Wängi 1 6/12 (12:6), 4. FC Dussnang 1 7/12 (14:15), 5. FC Neukirch-Egnach 1 7/12 (15:10), 6. FC Kreuzlingen 2 7/9 (9:15), 7. SC Aadorf 1 7/9 (13:19), 8. FC Münchwilen 1 7/7 (11:16), 9. FC Frauenfeld 2 7/6 (14:16), 10. FC Münsterlingen 1 6/4 (9:13), 11. FC Wil 1900 1 7/4 (9:22), 12. FC Romanshorn 2 7/4 (7:12).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 14:29 Uhr.