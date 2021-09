2. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Rapperswil-Jona 1928 gegen Sirnach Rapperswil-Jona 1928 setzt seine Siegesserie auch gegen Sirnach fort. Das 5:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge( in fünf Spielen). 27.09.2021, 01.50 Uhr

(chm)

Dario Marcon traf in der 7. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Rapperswil-Jona 1928. Rapperswil-Jona 1928 baute die Führung in der 28. Minute (Ardit Rexhepi) weiter aus (2:0). Rapperswil-Jona 1928 erhöhte in der 34. Minute seine Führung durch Théophil Bachmann weiter auf 3:0. Es war ein Elfmeter

Nur vier Minuten später traf Théophil Bachmann erneut, so dass es in der 38. Minute 4:0 für Rapperswil-Jona 1928 hiess. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Silvan Schiess in der 40. Minute, als er für Rapperswil-Jona 1928 zum 5:0 traf.

Bei Rapperswil-Jona 1928 erhielten Espoir Niyo (44.), Dario Marcon (61.) und Manuel Bonsu (83.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sirnach, Ruben Miguel Correia Simoes (35.) kassierte sie.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Rapperswil-Jona 1928: Total schoss das Team 22 Tore in fünf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.4 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Sirnach ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 11).

Der Sieg bringt Rapperswil-Jona 1928 an die Spitze Das Team hat nach fünf Spielen 13 Punkte auf dem Konto. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Rapperswil-Jona 1928 hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Rapperswil-Jona 1928 auswärts mit FC Wattwil Bunt 1929 1 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Mit der Niederlage rückt Sirnach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 7. Sirnach hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Sirnach geht es zuhause gegen FC Henau 1 (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Telegramm: FC Rapperswil-Jona 2 - FC Sirnach 1 5:0 (5:0) - Grünfeld, Jona – Tore: 7. Dario Marcon 1:0. 28. Ardit Rexhepi 2:0. 34. Théophil Bachmann (Penalty) 3:0.38. Théophil Bachmann 4:0. 40. Silvan Schiess 5:0. – Rapperswil-Jona 1928: Calvin Heim, Marko Bozinovic, Lorent Uka, Espoir Niyo, Oliver Martinovic, Kademain Yao, Rachad Ganiyou, Silvan Schiess, Dario Marcon, Ardit Rexhepi, Théophil Bachmann. – Sirnach: Nico Mannhart, Thomas Braun, Ruben Miguel Correia Simoes, Florentin Bytyqi, Dalibor Velickovic, Liridon Ajrizi, Helder Filipe De Matos Vieira, Marco Aurelio De Assuncao Soares, Dario Martic, Aldin Mujkanovic, Safet Etemi. – Verwarnungen: 35. Ruben Miguel Correia Simoes, 44. Espoir Niyo, 61. Dario Marcon, 83. Manuel Bonsu.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Bischofszell 1 - FC Uzwil 2 0:1, FC Rapperswil-Jona 2 - FC Sirnach 1 5:0

Tabelle: 1. FC Rapperswil-Jona 2 5 Spiele/13 Punkte (22:9). 2. FC Uzwil 2 5/13 (9:2), 3. SC Bronschhofen 1 5/12 (10:4), 4. FC Arbon 05 1 5/7 (11:9), 5. FC Schmerikon 1 5/7 (8:6), 6. FC Steinach 1 5/6 (10:10), 7. FC Sirnach 1 5/6 (10:14), 8. FC Bischofszell 1 5/4 (7:8), 9. FC Wattwil Bunt 1929 1 5/4 (7:12), 10. FC Henau 1 5/4 (7:18), 11. FC Linth 04 2 5/3 (7:13), 12. FC Romanshorn 1 5/3 (10:13).

