4. Liga, Gruppe 6 Erneuter Sieg für Frauenfeld gegen Steckborn Frauenfeld setzt seine Siegesserie auch gegen Steckborn fort. Das 3:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 26.09.2022, 11.36 Uhr

Das Skore eröffnete Leonit Ahmeti in der 34. Minute. Er traf für Frauenfeld zum 1:0. Elvis Kengji erhöhte in der 37. Minute zur 2:0-Führung für Frauenfeld. Dank dem Treffer von Riccardo Ranaldo (44.) reduzierte sich der Rückstand für Steckborn auf ein Tor (1:2). In der 71. Minute sorgte Kristian Uka für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Frauenfeld.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Frauenfeld sah David Nuaj (78.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Frauenfeld weitere fünf gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Steckborn.

Die Offensive von Frauenfeld hat bislang häufig überzeugt: In fünf Spielen hat sie total 14 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Frauenfeld: Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 5. Für Frauenfeld ist es der dritte Sieg in Serie.

Frauenfeld tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Weinfelden-Bürglen 1a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Für Steckborn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 9. Für Steckborn war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Steckborn verlor zudem erstmals zuhause.

Steckborn trifft im nächsten Spiel daheim auf AS Calcio Kreuzlingen 2 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 1. Oktober statt (18.30 Uhr, Emmig, Steckborn).

Telegramm: FC Frauenfeld 2b - FC Steckborn 1 3:1 (2:1) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 34. Leonit Ahmeti 1:0. 37. Elvis Kengji 2:0. 44. Riccardo Ranaldo 2:1. 71. Kristian Uka 3:1. – Frauenfeld: Alessandro Medugno, Loris Uka, Entoni Uka, David Nuaj, Glorian Uka, Daniell Zefi, Elvis Kengji, Nikolla Gegaj, Vlonjat Ferataj, Leon Llukes, Leonit Ahmeti. – Steckborn: David Tcholokava, Mario Marolf, Maurice Fehlmann, Mirco Züllig, Semi Lokmani, Elija Razzano, Robin Tobler, Simeon Rüedi, Riccardo Ranaldo, Giuseppe Silecchia, Joël Razzano. – Verwarnungen: 41. Loris Uka, 55. Entoni Uka, 60. Nikolla Gegaj, 78. David Nuaj, 90. Daniell Zefi – Ausschluss: 78. David Nuaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 02:45 Uhr.

