4. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Fortuna gegen Rotmonten Fortuna setzt seine Siegesserie auch gegen Rotmonten fort. Das 3:1 zuhause am Dienstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 12.04.2022, 23.28 Uhr

(chm)

Fortuna ging in der 1. Spielminute durch Daniel Koller in Führung, ehe Rotmonten in der 28. Minute (Simone Tolomei) der Ausgleich gelang. Luca Cocola erzielte in der 56. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Fortuna. Mit dem 3:1 für Fortuna schoss Christian Städler das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rotmonten erhielten Luc Bürki (50.) und Davide Tolomei (69.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Fortuna erhielt: Daniel Koller (32.)

Die Offensive von Fortuna hat bislang häufig überzeugt: In zehn Spielen hat sie total 26 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dank dem Sieg führt Fortuna neu die Tabelle an. Die Mannschaft steht nach zehn Spielen bei 21 Punkten. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Fortuna ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Fortuna geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Rebstein 2b (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 19. April statt (20.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Für Rotmonten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 8. Rotmonten hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Rotmonten tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Herisau 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 20. April statt (20.15 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Fortuna SG 1 - FC Rotmonten SG 1 3:1 (1:1) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 1. Daniel Koller 1:0. 28. Simone Tolomei 1:1. 56. Luca Cocola 2:1. 81. Christian Städler 3:1. – Fortuna: Sebastian Huarte, Dario Paternale, Patrick Menzi, Fabian Rietmann, Pascal Müller, Daniel Koller, Manuel Spitz, Florin Hellmüller, Luca Cocola, Kasim Palaz, Perparim Shala. – Rotmonten: Fabian Schildknecht, Delio Siegrist, Nicolas Welte, Nandor Hegedüs, Luc Bürki, Patrick Kuhn, Nino Quarella, Davide Tolomei, Moritz Bannwart, Elias Tlais, Simone Tolomei. – Verwarnungen: 32. Daniel Koller, 50. Luc Bürki, 69. Davide Tolomei.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.04.2022 23:24 Uhr.