3. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Bütschwil gegen Münchwilen Münchwilen lag gegen Bütschwil deutlich vorne, nämlich 2:0 (82. Minute) - und verlor dennoch. Bütschwil feiert einen 0:2-Heimsieg. 06.11.2022, 23.06 Uhr

Gleichstand (0:0) hiess es wieder in der 30. Minute, als Raphael Fust für Toggenburg traf. In der 45. Minute traf Fabian Brändle für Toggenburg zum 0:0-Ausgleich. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 52, als Daniel Fäh für Toggenburg erfolgreich war. Das Tor von Bekim Panik in der 63. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Münchwilen. Severin Gübeli erzielte in der 77. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Toggenburg. In der 82. Minute schoss Bekim Panik Münchwilen mittels Elfmeter zur 2:0-Führung.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Münchwilen sah Danijel Jovancevic (82.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Münchwilen weitere vier gelbe Karten. Bütschwil behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Gruppe ist Bütschwil in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Offensive 31 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Münchwilen ein relativ häufiges Phänomen. Die total 29 Gegentore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 8).

Bütschwil verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach elf Spielen bei 29 Punkten. Bütschwil hat bisher achtmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Bütschwil auswärts mit FC Kreuzlingen 2 (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (14.00 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Für Münchwilen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 10. Münchwilen hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Münchwilen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Neckertal-Degersheim 1 (Platz 7). Das Spiel findet am 26. März statt ( Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Telegramm: FC Bütschwil 1 - FC Münchwilen 1 4:2 (0:0) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 30. Raphael Fust 0:0. 45. Fabian Brändle 0:0. 52. Daniel Fäh 0:0. 63. Bekim Panik 0:1. 77. Severin Gübeli 0:1. 82. Bekim Panik (Penalty) 0:2. – Bütschwil: Noah Oswald, Gian Andrin Pfister, Pascal Hollenstein, Sandro Brunner, Silvan Forrer, David Birchler, Severin Gübeli, Raphael Fust, Elias Keller, Fabian Brändle, Daniel Fäh. – Münchwilen: Michele Rocco, Gregory Augello, Bekim Panik, Sinisa Tosic, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Gentrim Bytyqi, Cyrill Bürge, Danijel Jovancevic, Michael Künzler, Gionata Valentino, Florentin Marku. – Verwarnungen: 20. Bekim Panik, 41. Michael Künzler, 75. Gentrim Bytyqi, 82. Danijel Jovancevic, 90. Gian Andrin Pfister, 93. Severin Gübeli – Ausschluss: 82. Danijel Jovancevic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

