3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Buchs gegen Triesen – Ivan Quintans als Matchwinner Buchs setzt seine Siegesserie auch gegen Triesen fort. Das 1:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 27.03.2022, 08.48 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. In der 64. Minute schoss Ivan Quintans das 1:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Batuhan Toplu von Triesen erhielt in der 78. Minute die gelbe Karte.

In der Gruppe ist Buchs in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Total schoss das Team 33 Tore in zwölf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Buchs verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach zwölf Spielen hat das Team 32 Punkte. Buchs hat bisher zehnmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Buchs geht es auswärts gegen FC Schaan 1 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 1. April statt (20.00 Uhr, Rheinwiese, Schaan).

Für Triesen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 9. Für Triesen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Triesen trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Widnau 2 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 2. April statt (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Buchs 1 - FC Triesen 1 1:0 (0:0) - Rheinau Buchs, Buchs – Tor: 64. Ivan Quintans 1:0. – Buchs: Dario Caluori, Armando Heeb, Aulon Rexhepi, Fabio Ventura, Noah Buchli, Ivan Quintans, Cyrill Schlegel, Burak Eris, Agan Amzi, Francesco Clemente, Mentor Memeti. – Triesen: Selcuk Bicer, Thomas Tschütscher, Nikola Coric, Lucas Neusüss, Hugo Gomes Ferreira, Amir Kadic, Daniel Salzgeber, Alexander Marxer, Dominik Wolf, Batuhan Toplu, Julien Hasler. – Verwarnungen: 78. Batuhan Toplu.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 03:22 Uhr.