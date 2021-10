4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Buchs gegen Grabs – Siegtreffer in allerletzter Minute Buchs reiht Sieg an Sieg: Gegen Grabs hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1 16.10.2021, 21.19 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Buchs gelang Nasid Rustemi in der 92. Minute. In der 39. Minute hatte Daniel Varela Pereira Buchs in Führung gebracht. Der Ausgleich für Grabs fiel in der 78. Minute durch Manuel Eggenberger.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Buchs. Bei Grabs erhielten Florian Ponik (6.), Kevin Nef (7.) und Fidan Smajli (52.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Buchs den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 26 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match.

Unverändert liegt Buchs nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach zehn Spielen 21 Punkte auf dem Konto. Für Buchs ist es der fünfte Sieg in Serie.

Buchs bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Balzers 2. Diese Begegnung findet am 2. April statt (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Für Grabs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 5. Grabs hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Grabs wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das sechstplatzierte Team FC Sevelen 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (16.00 Uhr, Schild, Sevelen).

Telegramm: FC Grabs 1 - FC Buchs 2 1:2 (0:1) - Mühlbach, Grabs – Tore: 39. Daniel Varela Pereira 0:1. 78. Manuel Eggenberger 1:1. 92. Nasid Rustemi 1:2. – Grabs: Roland Gantenbein, Kevin Nef, Dario Schlegel, Robin Vetsch, Muhamed Emin Sehic, Fidan Smajli, Florian Ponik, Daniel Schnider, Benjamin Rüesch, Adrian Eggenberger, Simon Egli. – Buchs: Dario Caluori, Matheus Ferreira Gastardo, Salen Skenderi, Philipp Kolbe, Luca Schäpper, Mateo Sibona, Daniel Varela Pereira, Albin Selimi, Domenico Toto, Okan Eris, Silvan Bieri. – Verwarnungen: 6. Florian Ponik, 7. Kevin Nef, 27. Daniel Varela Pereira, 52. Fidan Smajli, 53. Domenico Toto, 84. Sotirios Ioannidis, 89. Philipp Kolbe.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Triesen 2 - FC Haag 1 0:1, FC Grabs 1 - FC Buchs 2 1:2

Tabelle: 1. FC Buchs 2 10 Spiele/21 Punkte (26:10). 2. FC Haag 1 9/16 (15:11), 3. FC Balzers 2 8/12 (19:12), 4. FC Gams 1 9/12 (24:23), 5. FC Grabs 1 9/10 (15:8), 6. FC Sevelen 1 9/8 (16:15), 7. FC Sargans 2 9/5 (15:20), 8. FC Trübbach 1 8/3 (8:21), 9. FC Triesen 2 9/3 (4:22), 10. Chur 97 2b [[t.gp]]/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 21:16 Uhr.