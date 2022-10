3. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Brühl gegen Staad Brühl setzt seine Siegesserie auch gegen Staad fort. Das 3:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 17.10.2022, 00.51 Uhr

(chm)

Cherito Javier Halter Mosquea traf in der 20. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Brühl. Edmir Zulic sorgte in der 53. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Brühl. Das letzte Tor der Partie erzielte Albinot Mehmeti, der in der 85. Minute die Führung für Brühl auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Staad sah Ivan Zaric (64.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Staad weitere fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Brühl für Joel Ammann (48.) und Cherito Javier Halter Mosquea (68.).

Die Offensive von Brühl hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Brühl machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 2. Brühl hat bisher sechsmal gewonnen und zweimal verloren.

Brühl spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Teufen 1 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (14.30 Uhr, Paul).

Mit der Niederlage rückt Staad in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 18 Punkten neu Platz 3. Für Staad war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Staad verlor zudem erstmals zuhause.

Für Staad geht es auswärts gegen FC Neukirch-Egnach 1 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Staad 1 - SC Brühl 2 0:3 (0:1) - Bützel, Staad – Tore: 20. Cherito Javier Halter Mosquea 0:1. 53. Edmir Zulic 0:2. 85. Albinot Mehmeti 0:3. – Staad: Luca Buschauer, Luca Grab, Semihcan Ceran, Zaid Lesfer, Andri Knellwolf, Ivan Zaric, Dario Mihajlovic, Amir Huskic, Aleksa Milivojevic, Marco Morgante, Patrick Lopes Santos. – Brühl: Arif Celebi, Nils Felix Bertram, Albinot Mehmeti, Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, Maico Knaus, Joel Ammann, Marko Torlakovic, Cherito Javier Halter Mosquea, Leonardo Ferrari, Edmir Zulic, Manuel Laski. – Verwarnungen: 21. Amir Huskic, 43. Marco Morgante, 48. Joel Ammann, 52. Semihcan Ceran, 58. Ivan Zaric, 68. Cherito Javier Halter Mosquea, 87. Marko Kostadinovic – Ausschluss: 64. Ivan Zaric.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2022 00:48 Uhr.

