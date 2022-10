3. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Besa gegen Fortuna SG Besa setzt seine Siegesserie auch gegen Fortuna SG fort. Das 3:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 24.10.2022, 15.19 Uhr

(chm)

In der 8. Minute gelang Lundrim Sutaj der Führungstreffer zum 1:0 für Besa. Mit seinem Tor in der 55. Minute brachte Granit Neziri Besa mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Nobert Frrokaj schoss das 3:0 (75. Minute) für Besa und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Besa hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.7 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Fortuna SG kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Keine Änderung in der Tabelle für Besa: 16 Punkte bedeuten Rang 6. Für Besa ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Besa geht es auswärts gegen FC Abtwil-Engelburg 2 (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (16.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Durch die Niederlage wird Fortuna SG ans Tabellenende durchgereicht. Die Mannschaft steht nach neun Spielen bei zwei Punkten Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Fortuna SG hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Sieben Spiele gingen verloren.

Fortuna SG trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Romanshorn 2 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Besa 1 - FC Fortuna SG 1 3:0 (1:0) - Stadion Espenmoos, St. Gallen – Tore: 8. Lundrim Sutaj 1:0. 55. Granit Neziri 2:0. 75. Nobert Frrokaj 3:0. – Besa: Arianit Lazraj, Sadin Sadikovic, Deniz Sidar Tuncbel, Arlind Amidi, Nikola Torlakovic, Amel Grbic, Lundrim Sutaj, Fabio Martins Soares, Arsim Sadiku, Granit Neziri, Granit Cekaj. – Fortuna SG: Sebastian Huarte, Loïc Wolfensberger, Fabian Rietmann, Patrick Menzi, Pascal Müller, José Enrique Poblete Cuevas, Manuel Spitz, Roberto Licci, Stéphane Weber, Luca Cocola, Florin Hellmüller. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

