2. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Altstätten gegen Flawil Altstätten setzt seine Siegesserie auch gegen Flawil fort. Das 6:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 26.09.2022, 11.27 Uhr

(chm)

Flawil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Leandro Perlaska ging das Team in der 2. Minute in Führung. In der 12. Minute traf Simon Lichtenstern für Altstätten zum 1:1-Ausgleich.

Danach drehte Altstätten auf. Das Team schoss ab der 20. Minute noch fünf weitere Tore, während Flawil ein Tor gelang (zum 2:2 (34. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Die Torschützen für Altstätten waren: Sahin Irisme (2 Treffer), Simon Lichtenstern (1 Treffer), Kevin Steiger (1 Treffer), Amar Uzunovic (1 Treffer) und Adis Hujdur (1 Treffer). Die Torschützen für Flawil waren: Simon Obrist und Leandro Perlaska.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Altstätten kassierte vier gelbe Karten. Bei Flawil erhielten Mirco Oertig (25.), Esmer Hajrovic (80.) und Petrit Duhanaj (87.) eine gelbe Karte.

Altstätten hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.8 Mal pro Partie.

Mit dem Sieg übernimmt Altstätten die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei zwölf Punkten. Das Team rückt damit um drei Plätze vor. Für Altstätten ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Altstätten geht es auswärts gegen FC Mels 1 (Platz 5) weiter. Die Partie findet am Freitag (30. September) statt (20.15 Uhr, Tiergarten, Mels).

Nach der Niederlage büsst Flawil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 9. Flawil hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Flawil trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Winkeln SG 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Telegramm: FC Altstätten 1 - FC Flawil 1 6:2 (4:2) - GESA, Altstätten – Tore: 2. Leandro Perlaska 0:1. 12. Simon Lichtenstern 1:1. 20. Sahin Irisme 2:1. 34. Simon Obrist 2:2. 36. Sahin Irisme 3:2. 40. Amar Uzunovic 4:2. 87. Adis Hujdur 5:2. 93. Kevin Steiger 6:2. – Altstätten: Mirel Eugster, Noah Zünd, Damian Moser, Yanik Lüchinger, Simon Lichtenstern, Loris Liiro Peluso, Manuel Stüdli, Amar Uzunovic, Tobia Walt, Adis Hujdur, Sahin Irisme. – Flawil: Ivan Dimic, Denes Lakota, Mark Prenrecaj, Marco Di Nunzio, Esmer Hajrovic, Andrin Holenstein, Leandro Perlaska, Mirco Oertig, Enes Gibanica, Simon Obrist, David Obrist. – Verwarnungen: 25. Mirco Oertig, 41. Loris Liiro Peluso, 65. Amar Uzunovic, 74. Sahin Irisme, 77. Adrian Brunner, 80. Esmer Hajrovic, 87. Petrit Duhanaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

