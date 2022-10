3. Liga, Gruppe 4 Erfolg für Zuzwil gegen Kirchberg Zuzwil gewinnt am Samstag zuhause gegen Kirchberg 3:1. 02.10.2022, 18.56 Uhr

(chm)

Zuzwil ging in der 18. Spielminute durch Graziano Vanadia in Führung, ehe Kirchberg in der 24. Minute (Aaron Ress) der Ausgleich gelang. Martin Kuhn brachte Zuzwil 2:1 in Führung (88. Minute). In der 93. Minute sorgte Patrick Gähwiler für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Zuzwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kirchberg für Aaron Schweizer (57.) und Fadri Fanetti (74.). Eine Verwarnung gab es für Zuzwil, nämlich für Daniel Hitz (76.).

Die Offensive von Zuzwil hat bislang häufig überzeugt: In sechs Spielen hat sie total 16 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.7 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zuzwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 4. Zuzwil hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Zuzwil in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte SC Aadorf 1. Das Spiel findet am Donnerstag (6. Oktober) statt (20.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Nach der Niederlage büsst Kirchberg drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 6. Kirchberg hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kirchberg spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Münchwilen 1 (Platz 9). Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (17.30 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Telegramm: FC Zuzwil 1 - FC Kirchberg 1 3:1 (1:1) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 18. Graziano Vanadia 1:0. 24. Aaron Ress 1:1. 88. Martin Kuhn 2:1. 93. Patrick Gähwiler 3:1. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Daniele Di Gaetano, Tim Benz, Philip Jud, Daniel Hitz, Raphael Oswald, Sven Benz, Daniel Kuhn, Graziano Vanadia, Lars Fässler, Patrick Gähwiler. – Kirchberg: Sandro Loser, Erwin Iten, Pablo Rohner, Aaron Schönenberger, Patrik Brändle, Simon Wohlgensinger, Mario Kuhn, Aaron Ress, Adrian Oberholzer, Silvan Oberholzer, Florian Schefer. – Verwarnungen: 57. Aaron Schweizer, 74. Fadri Fanetti, 76. Daniel Hitz.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 15:26 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.