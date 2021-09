4. Liga, Gruppe 5 Erfolg für Winkeln gegen Gossau – Soroush Ghafouri trifft zum Sieg Winkeln gewinnt am Freitag zuhause gegen Gossau 2:1. 17.09.2021, 23.29 Uhr

(chm)

Winkeln geriet zunächst in Rückstand, als Ardian Ajvazaj in der 39. Minute die zwischenzeitliche Führung für Gossau gelang. In der 57. Minute glich Winkeln jedoch aus und ging in der 77. Minute in Führung. Torschützen waren Dominic Räber und Soroush Ghafouri.

Bei Winkeln erhielten Marco Mettler (41.) und Mithulan Muralitharan (91.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Gossau für Lazar Mitrovic (42.) und Diyar Rigal (79.).

Winkeln hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.6 Mal pro Partie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Winkeln. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 3. Winkeln hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Winkeln spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Steinach 2 (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 26. September (12.00 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Für Gossau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 8. Gossau hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Gossau spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Neukirch-Egnach 2 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (20.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Winkeln SG 2 - FC Gossau 3 2:1 (0:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 39. Ardian Ajvazaj 0:1. 57. Dominic Räber 1:1. 77. Soroush Ghafouri 2:1. – Winkeln: Marco Mettler, Jano Koller, Dominic Räber, Michael Schibli, Jonathan Pais Palumbo, Stefan Schwizer, Remo Mettler, Simon Jost, Jesse Richner, Mithulan Muralitharan, Aaron Garcia Herreros. – Gossau: Silvan Strübi, Alessandro Galluccio, Vlado Vulovic, Yannic Herzog, Etienne Bakacsi, Marc Siegenthaler, Nikola Cvitkovac, Ardian Ajvazaj, Jon Mustafa, Pejo Mijic, Lazar Mitrovic. – Verwarnungen: 41. Marco Mettler, 42. Lazar Mitrovic, 79. Diyar Rigal, 91. Mithulan Muralitharan.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Neukirch-Egnach 2 - FC Abtwil-Engelburg 2 1:3, FC Winkeln SG 2 - FC Gossau 3 2:1

Tabelle: 1. FC Abtwil-Engelburg 2 5 Spiele/13 Punkte (13:5). 2. FC Wittenbach 2 4/9 (7:4), 3. FC Winkeln SG 2 5/9 (13:11), 4. FC Neukirch-Egnach 2 5/7 (6:6), 5. FC Sarajevo 92 92 1 4/6 (16:6), 6. FC Flawil 2 4/6 (8:7), 7. FC Steinach 2 4/5 (3:5), 8. FC Gossau 3 5/5 (10:7), 9. FC Weinfelden-Bürglen 1b 4/3 (5:12), 10. FC Uzwil 3b 4/0 (2:20).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.09.2021 23:27 Uhr.