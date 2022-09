2. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Uzwil gegen Herisau – Später Siegtreffer durch David Jovanovic Herisau lag gegen Uzwil deutlich vorne, nämlich 2:0 (60. Minute) - und verlor dennoch. Uzwil feiert einen 3:2-Heimsieg. 26.09.2022, 11.27 Uhr

(chm)

Herisau ging bis zur 60. Minute mit zwei Toren in Führung. Das erste Tor der Partie erzielte Marvin Müller für Herisau. In der 35. Minute traf er zum 1:0. Herisau baute die Führung in der 60. Minute (Cristian Tolino) weiter aus (2:0).

Zunächst gelang David Jovanovic der Anschlusstreffer. Dann kehrte Uzwil das Spiel noch mit zwei späten Toren. Zunächst war Velin Petrov in der 80. Minute erfolgreich, dann traf David Jovanovic drei Minuten später zum 3:2.

Bei Uzwil gab es vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Herisau, Yanik Messmer (89.) kassierte sie.

Uzwil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Herisau kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 10).

Uzwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um fünf Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 5. Uzwil hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Uzwil wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Montlingen 1, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 1. Oktober statt (18.30 Uhr, Rüti, Henau).

Nach der Niederlage büsst Herisau einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 9. Nach zwei Siegen in Serie verliert Herisau erstmals wieder. Herisau verlor zudem erstmals zuhause.

Herisau tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Vaduz 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Herisau 1 3:2 (0:1) - Rüti, Henau – Tore: 35. Marvin Müller 0:1. 60. Cristian Tolino 0:2. 73. David Jovanovic 1:2. 80. Velin Petrov 2:2. 83. David Jovanovic 3:2. – Uzwil: Joshua Müller, Nemanja Boskovic, Velin Petrov, Andreas Böfer, Yoann Louis Marie, Aleksander Bojic, Uros Markovic, Dejan Misic, Kostadin Mitrov, Mirko Milic, Irves Kucani. – Herisau: Philipp Rosenfelder, Yanik Messmer, Jonas Thönig, Gian Rudolf, Marvin Müller, Sascha Wyss, Kaan Yildirim, Lenny Staub, Mattia Sbocchi, Cristian Tolino, Nikola Gavrilovic. – Verwarnungen: 6. Vlado Danilov, 49. Velin Petrov, 66. Nemanja Boskovic, 77. Dejan Misic, 89. Yanik Messmer.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

