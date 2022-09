3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Rüthi gegen Rebstein – Siegtreffer durch Bernhard Allgäuer Sieg für Rüthi: Gegen Rebstein gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1. 04.09.2022, 05.14 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Rüthi gelang Bernhard Allgäuer in der 62. Minute. In der 24. Minute hatte Argurian Bojaxhi Rüthi in Führung gebracht. Der Ausgleich für Rebstein fiel in der 53. Minute durch Andrin Cabezas.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Rüthi. Bei Rebstein erhielten Björn Ergens (49.) und Valentino Tomasic (74.) eine gelbe Karte.

Unverändert liegt Rüthi auf Rang 6. Das Team hat sechs Punkte. Für Rüthi ist es der zweite Sieg in Serie. Rüthi konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Auf Rüthi wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Bad Ragaz 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (15.30 Uhr, Ri).

In der Tabelle verliert Rebstein Plätze und zwar von Rang 8 auf 9. Das Team hat einen Punkt. Für Rebstein war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Rebstein spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Glarus 1 (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (14.30 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: FC Rüthi 1 - FC Rebstein 1 2:1 (1:0) - Rheinblick, Rüthi – Tore: 24. Argurian Bojaxhi 1:0. 53. Andrin Cabezas 1:1. 62. Bernhard Allgäuer 2:1. – Ruethi: Joris Hallauer, Nino Schnüriger, Maximilian Michael Seger, Robin Sonderegger, Kadir Sönmez, Pascal Zäch, Sven Städler, Tobias Geisser, Bernhard Allgäuer, Fisnik Berisha, Argurian Bojaxhi. – Rebstein: Dominik Roth, Piratheesh Kamalanathan, Emre Kocabas, Johannes Hirschbühl, Nico Dietrich, Andrin Cabezas, Björn Ergens, Simon Schranz, Philip Baumgartner, Valentino Tomasic, Andrej Dursun. – Verwarnungen: 13. Nino Schnüriger, 49. Björn Ergens, 52. Robin Sonderegger, 64. Kadir Sönmez, 74. Valentino Tomasic, 85. Maximilian Michael Seger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

