3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Rüthi gegen Eschen/Mauren Rüthi behielt im Spiel gegen Eschen/Mauren am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 30.10.2021, 20.32 Uhr

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 11 Minuten: Das erste Tor der Partie erzielte Bernhard Allgäuer für Rüthi. In der 20. Minute traf er zum 1:0. Nderim Bektasi erhöhte in der 29. Minute zur 2:0-Führung für Rüthi. Moritz Nipp brachte Eschen/Mauren in der 31. Minute auf ein Tor heran. Das 1:2 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rüthi erhielten Nino Schnüriger (56.) und Emre Yavuz (88.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Eschen/Mauren, Salih Ibradzic (53.) kassierte sie.

Rüthi machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 5. Für Rüthi ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Rüthi auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Triesenberg 1 (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 7. November (15.00 Uhr, Leitawies, Triesenberg).

Für Eschen/Mauren hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Eschen/Mauren hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Rebstein 1 kriegt es Eschen/Mauren als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 6. November (15.00 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Telegramm: FC Rüthi 1 - USV Eschen/Mauren 2 2:1 (2:1) - Rheinblick, Rüthi – Tore: 20. Bernhard Allgäuer 1:0. 29. Nderim Bektasi 2:0. 31. Moritz Nipp 2:1. – Ruethi: Roman Blaser, Jarno Loher, Robin Sonderegger, Emre Yavuz, Nino Schnüriger, Bernhard Allgäuer, Nando Eugster, Pascal Zäch, Sven Städler, Nderim Bektasi, Tunahan Aydin. – Eschen/Mauren: Matijas Dunder, Salih Ibradzic, Luca Gabelmann, Lukas Graber, Severin Weibel, Moritz Nipp, Aleksandar Zivanovic, Frederik Weibel, David Meier, Joshua Eggenberger, Marius Hilti. – Verwarnungen: 53. Salih Ibradzic, 56. Nino Schnüriger, 88. Emre Yavuz.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Rüthi 1 - USV Eschen/Mauren 2 2:1, FC Buchs 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 4:0, FC Staad 1 - FC Schaan 1 1:1, FC Rheineck 1 - FC Triesen 1 0:3

Tabelle: 1. FC Buchs 1 10 Spiele/26 Punkte (30:7). 2. FC Altstätten 1 9/22 (27:14), 3. FC Diepoldsau-Schmitter 1 10/19 (26:21), 4. FC Rebstein 1 9/17 (17:17), 5. FC Rüthi 1 10/15 (17:23), 6. FC Triesenberg 1 9/14 (18:16), 7. FC Staad 1 10/14 (29:17), 8. FC Schaan 1 10/14 (22:17), 9. FC Triesen 1 10/13 (24:27), 10. FC Widnau 2 9/4 (16:34), 11. USV Eschen/Mauren 2 10/4 (13:33), 12. FC Rheineck 1 10/4 (15:28).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2021 18:09 Uhr.