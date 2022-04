3. Liga, Gruppe 4 - Erfolg für Romanshorn gegen Aadorf – Gabriel Pereira Magalhaes entscheidet Spiel

Spukhaus Ein Job zum Fürchten: Warum es der Engelburger Musiker Gion Stump liebt, Leute in der Geisterbahn zu erschrecken

Gion Stump hat einen aussergewöhnlichen Arbeitsort: Seit Jahren arbeitet der 30-Jährige in der Geisterbahn. Derzeit erschreckt er die Besucherinnen und Besucher am Offa-Jahrmarkt. Damit hat er sich einen Kindheitstraum erfüllt. Stump liebt seinen Job in der Gruselbahn – auch wenn er manchmal geschlagen wird.