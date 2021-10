3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Rebstein gegen Triesen Rebstein behielt im Spiel gegen Triesen am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 17.10.2021, 18.49 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Timon Cabezas für Rebstein. In der 22. Minute traf er zum 1:0. Mit einem weiteren Tor erhöhte Timon Cabezas für Rebstein auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade drei Minuten. Andrej Dursun baute in der 86. Minute die Führung für Rebstein weiter aus (3:0). Den Schlussstand stellte Laurin Kind in der 92. Minute her, als er für Triesen auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rebstein erhielten Timon Cabezas (54.), Andrin Cabezas (70.) und Mario Vlahovic (88.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Triesen für Laurin Kind (43.), Sandro Mathis (57.) und Thomas Tschütscher (77.).

In der Abwehr gehört Rebstein zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.6 Tore pro Partie (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Triesen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 26 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 10).

Rebstein rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Rebstein ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Rebstein gingen unentschieden aus.

Für Rebstein geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Schaan 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (16.00 Uhr, Rheinwiese, Schaan).

Für Triesen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 9. Triesen hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Triesen geht es in einem Heimspiel gegen FC Staad 1 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Rebstein 1 - FC Triesen 1 3:1 (2:0) - Birkenau, Rebstein – Tore: 22. Timon Cabezas 1:0. 25. Timon Cabezas 2:0. 86. Andrej Dursun 3:0. 92. Laurin Kind 3:1. – Rebstein: Dominik Roth, Luc Sonderegger, Philip Baumgartner, Simon Schranz, Farid Fousseni, Mario Vlahovic, Elion Sopi, Rico Köppel, Timon Cabezas, Andrin Cabezas, Andrej Dursun. – Triesen: Dominik Wolf, Thomas Tschütscher, Hugo Gomes Ferreira, Julien Hasler, Patrick Bargetze, Dominik Heeb, Tobias Schierscher, Alessandro Büchel, Andreas Kindle, Jonas Wolf, Laurin Kind. – Verwarnungen: 43. Laurin Kind, 54. Timon Cabezas, 57. Sandro Mathis, 70. Andrin Cabezas, 77. Thomas Tschütscher, 88. Mario Vlahovic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Rebstein 1 - FC Triesen 1 3:1, FC Rheineck 1 - FC Triesenberg 1 3:5

Tabelle: 1. FC Buchs 1 8 Spiele/22 Punkte (26:7). 2. FC Altstätten 1 8/19 (23:14), 3. FC Rebstein 1 8/17 (17:13), 4. FC Diepoldsau-Schmitter 1 8/16 (24:16), 5. FC Staad 1 8/13 (27:13), 6. FC Triesenberg 1 8/13 (18:16), 7. FC Schaan 1 8/10 (17:16), 8. FC Rüthi 1 8/9 (14:22), 9. FC Triesen 1 8/7 (18:26), 10. FC Widnau 2 8/4 (16:33), 11. USV Eschen/Mauren 2 8/4 (12:27), 12. FC Rheineck 1 8/4 (14:23).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 18:46 Uhr.