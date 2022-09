4. Liga, Gruppe 3 Erfolg für Rebstein gegen Heiden – Entscheidung in der Schlussminute Sieg für Rebstein: Gegen Heiden gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:2. 25.09.2022, 02.17 Uhr

(chm)

Rebstein drehte das Spiel in den letzten 7 Minuten, als Rebstein zunächst ausglich und danach in Führung ging. Jan Schmid schoss Rebstein innerhalb von zehn Minuten zum 2:2 (83.) und dann zum 3:2 (93.). Den ersten Treffer der Partie hatte David Giovetti de Almeida in der 26. Minute für Rebstein geschossen. Durch Penalty kam es in der 71. Minute zum Ausgleich für Heiden. Nico Boller verwandelte erfolgreich. In der 77. Minute war es erneut Nico Boller, der Heiden mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Heiden sah Nico Boller (78.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Heiden weitere fünf gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Rebstein.

Dass Rebstein viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen fünf Spielen hat Rebstein durchschnittlich 2.8 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Heiden ein relativ häufiges Phänomen. Die total 19 Gegentore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.8 Toren pro Match (Rang 9).

Rebstein rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 4. Rebstein hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Rebstein spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen USV Eschen/Mauren 3 (Platz 8). Das Spiel findet am 30. September statt (20.00 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Für Heiden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 9. Für Heiden ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison.

Heiden spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Altstätten 2a (Platz 7). Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Gerbe, Heiden).

Telegramm: FC Rebstein 2a - FC Heiden 1 3:2 (1:0) - Birkenau, Rebstein – Tore: 26. David Giovetti de Almeida 1:0. 71. Nico Boller (Penalty) 1:1.77. Nico Boller (Penalty) 1:2.83. Jan Schmid 2:2. 93. Jan Schmid (Penalty) 3:2. – Rebstein: Kai Gremminger, Cem Kocabas, Izzet Yavuz, Philipp Aregger, Yanik Ryffel, Cüneyt Kocabas, David Giovetti de Almeida, Marco Keel, Antonio Marzano, Jan Schmid, Samed Emini. – Heiden: Cédric Tscherne, Jaron Thürlemann, Zinedin Krizevac, Raphael Fessler, Andreas Müller, Lukas Köberl, Philip Köberl, Nico Boller, Rafael Bucheli, Ramon Braunwalder, Aaron Sumaj. – Verwarnungen: 28. Jaron Thürlemann, 36. Andreas Müller, 67. Samed Emini, 69. Cüneyt Kocabas, 74. Nico Boller, 76. Philipp Aregger, 88. Aaron Sumaj, 90. Marco Keel, 93. Raphael Fessler – Ausschluss: 78. Nico Boller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 02:14 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.