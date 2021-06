3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Landquart gegen Trun – Pascal Martin trifft zum Sieg Sieg für Landquart: Gegen Trun gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1. 20.06.2021, 07.04 Uhr

Der Siegtreffer für Landquart gelang Pascal Martin in der 67. Minute. In der 41. Minute hatte Davide Oertle Landquart in Führung gebracht. Der Ausgleich für Trun fiel in der 64. Minute durch Denis Monn.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Landquart erhielten Marco Mittner (31.) und Janik Niggli (75.) eine gelbe Karte. Trun blieb ohne Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Landquart unverändert. 15 Punkte bedeuten Rang 6. Landquart hat bisher fünfmal gewonnen und viermal verloren.

Landquart tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Bad Ragaz 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 26. Juni (17.00 Uhr, Ri).

Für Trun hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 11. Für Trun war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Trun geht es zuhause gegen FC Sargans 1 (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 27. Juni statt (15.00 Uhr, Pustget, Trun).

Telegramm: FC Landquart 1 - CB Trun/Rabius 1 Grp. 2:1 (1:0) - Stadion Ried, Landquart – Tore: 41. Davide Oertle 1:0. 64. Denis Monn 1:1. 67. Pascal Martin 2:1. – Landquart: Jonas Mayer, Ramun Endres, Marco Mittner, Davide Oertle, Andrin Möhr, Pascal Martin, Christoph Maurer, Sandro da Costa Rodrigues, Silvan Roffler, Renato Oswald, Mirco Fausch. – Trun: Mauricio Cathomas, Fabian Cajacob, Livio Janka, Gion Andrea Nay, Sandro Orlik, Daniel Pfister, Mathias Flepp, Denis Monn, Salvatore Stagliano, Orlando Monn, Gianin Derungs. – Verwarnungen: 31. Marco Mittner, 75. Janik Niggli.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Bad Ragaz 1 - FC Triesen 1 2:1, Valposchiavo Calcio 1 - FC Ems 1 1:1, FC Sargans 1 - FC Gams 1 4:3, FC Landquart 1 - CB Trun/Rabius 1 Grp. 2:1

Tabelle: 1. FC Bad Ragaz 1 9 Spiele/21 Punkte (30:8). 2. FC Ems 1 9/20 (24:12), 3. FC Buchs 1 9/16 (18:10), 4. FC Triesen 1 9/15 (26:19), 5. FC Triesenberg 1 9/15 (28:17), 6. FC Landquart 1 9/15 (18:16), 7. Valposchiavo Calcio 1 8/12 (10:11), 8. FC Sargans 1 9/12 (21:19), 9. FC Thusis - Cazis 1 8/7 (6:23), 10. FC Gams 1 9/7 (17:31), 11. CB Trun/Rabius 1 Grp. 9/6 (7:16), 12. Chur 97 2 9/3 (9:32).

