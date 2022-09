2. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Herisau gegen St. Margrethen – Cristian Tolino mit Siegtor Sieg für Herisau: Gegen St. Margrethen gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1. 11.09.2022, 06.16 Uhr

(chm)

Herisau geriet zunächst in Rückstand, als Nurkan Ibrahimi in der 41. Minute die zwischenzeitliche Führung für St. Margrethen gelang. In der 53. Minute glich Herisau jedoch aus und ging in der 72. Minute in Führung. Torschützen waren Joel Ehrbar und Cristian Tolino.

Im Spiel gab es total 13 Karten. Bei Herisau gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Joel Ehrbar (82.) und Domenico Troccoli (96.). Ausserdem gab es bei Herisau weitere acht gelbe Karten. Bei St. Margrethen erhielten Furkan Sarac (79.), Blerim Adzijaj (89.) und Albert Prenaj (92.) eine gelbe Karte.

Herisau verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 7. Das Team hat sechs Punkte. Für Herisau ist es der zweite Sieg in Serie. Herisau konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Herisau geht es auswärts gegen FC Uzwil 2 (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 24. September statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

St. Margrethen steht in der Tabelle neu auf Rang 11 (zuvor: 10). Das Team hat drei Punkte. St. Margrethen hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

St. Margrethen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Vaduz 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (16.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Telegramm: FC Herisau 1 - FC St. Margrethen 1 2:1 (0:1) - Ebnet Herisau, Herisau – Tore: 41. Nurkan Ibrahimi 0:1. 53. Joel Ehrbar 1:1. 72. Cristian Tolino 2:1. – Herisau: Ronny Hirschi, Joel Gemperle, Jonas Thönig, Gian Rudolf, Marvin Müller, Diogo Gomes Goncalves, Paolo Tolino, Lenny Staub, Mattia Sbocchi, Cristian Tolino, Nikola Gavrilovic. – St.Margrethen: Bejadin Sazimanoski, Furkan Sarac, Besart Shoshi, Blerim Adzijaj, Albert Prenaj, Sevalj Ljatifi, Nurkan Ibrahimi, Ahmet Cetinkaya, Rilind Shala, Mergim Osmani, Ueverton Da Silva Matano. – Verwarnungen: 27. Jonas Thönig, 54. Joel Ehrbar, 70. Isaac Machado Ramalho, 75. Marvin Müller, 76. Ronny Hirschi, 79. Furkan Sarac, 79. Cristian Tolino, 89. Blerim Adzijaj, 92. Albert Prenaj, 95. Lenny Staub, 96. Salvatore Tolino – Ausschlüsse: 82. Joel Ehrbar, 96. Domenico Troccoli.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 06:13 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.