4. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Haag gegen Trübbach – Fabio Junior de Lima Antunes mit Siegtor Haag behielt im Spiel gegen Trübbach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 1:0. 15.10.2022, 23.52 Uhr

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Fabio Junior de Lima Antunes in der 62. Minute. Das Tor fiel per Elfmeter.

Eine einzige gelbe Karte gab es bei Haag, Robin Eugster (36.) kassierte sie. Für Trübbach gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Haag zu den Besten: Total liess das Team 14 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2 Toren pro Spiel (Rang 3).

Haag machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Haag hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Haag tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Grabs 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.00 Uhr, Mühlbach, Grabs).

Trübbach verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Trübbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Trübbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Bad Ragaz 2 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Gufalons, Trübbach).

Telegramm: FC Haag 1 - FC Trübbach 1 1:0 (0:0) - MKM Arena FC Haag, Haag – Tor: 62. Fabio Junior de Lima Antunes (Penalty) 1:0. – Haag: Robin Hug, Jonas Vetsch, Nico Alder, Gian Fabio Wachter, Patrick Marquart, Bassel Al Youssef, Jamie Koller, Milot Ramadani, Robin Eugster, Francis Reis, Lukas Heeb. – Trübbach: Ives Ziegler, Flamur Salihu, Manuel Benz, Fabian Brunner, Nicolas Fontaine, Stefan Bischof, Enea Kammerer, Ramadan Kryezi, Can Muhammed Bolat, Heinrich Gabathuler, Emir Keskin. – Verwarnungen: 36. Robin Eugster, 51. Fabian Brunner, 74. Manuel Benz, 91. Kastriot Salihu.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

