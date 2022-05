4. Liga, Gruppe 7 Erfolg für Eschlikon gegen Ebnat-Kappel – Später Siegtreffer durch Moritz Bosshart Eschlikon behielt im Spiel gegen Ebnat-Kappel am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 28.05.2022, 20.46 Uhr

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Eschlikon das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 88. Minute war Moritz Bosshart.

Moritz Dübi hatte davor in der 24. Minute zum 1:0 für Eschlikon getroffen. In der 57. Minute traf Stefan Hinterberger für Ebnat-Kappel zum 1:1-Ausgleich. Renito Müller erzielte in der 62. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Eschlikon. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 75, als Raffael Büsser für Ebnat-Kappel erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Eschlikon, nämlich für Bode Obwegeser (65.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ebnat-Kappel, Gökhan Arslan (9.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Eschlikon zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 24 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Ebnat-Kappel lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Eschlikon. Die total 19 Gegentore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.1 Toren pro Match (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Eschlikon nicht verändert. Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Eschlikon hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Eschlikon ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Ebnat-Kappel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 2. Nach zwei Siegen in Serie verliert Ebnat-Kappel erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Ebnat-Kappel daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Littenheid 1. Die Partie findet am 4. Juni statt (17.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Telegramm: FC Eschlikon 1 - FC Ebnat-Kappel 1 3:2 (1:0) - Herdern, Eschlikon – Tore: 24. Moritz Dübi 1:0. 57. Stefan Hinterberger 1:1. 62. Renito Müller 2:1. 75. Raffael Büsser 2:2. 88. Moritz Bosshart 3:2. – Eschlikon: Pascal Millhäusler, Nicola Dietz, Andreas Baumberger, Flurin Nigg, Alain Schöpfer, Bode Obwegeser, Daniel Fuchs, Pascal Schneider, Moritz Dübi, Axel Fürrutter, Renito Müller. – Ebnatkappel: Mario Rohner, Stefano Grisendi, Gökhan Arslan, Roman Kellenberger, Nils Hug, Jonas Diener, Linus Diener, Marlon Figaro, Stefan Hinterberger, Raffael Büsser, Tim Scherrer. – Verwarnungen: 9. Gökhan Arslan, 65. Bode Obwegeser.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

