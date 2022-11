2. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Eschenbach gegen Bronschhofen Eschenbach gewinnt am Sonntag zuhause gegen Bronschhofen 3:2. 07.11.2022, 21.07 Uhr

(chm)

Eschenbach setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Das erste Tor der Partie fiel für Eschenbach: Sandro Vigini brachte seine Mannschaft in der 1. Minute 1:0 in Führung. Robert Stojanov sorgte in der 18. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Eschenbach. Eschenbach erhöhte in der 35. Minute seine Führung durch Kaan Polat weiter auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit holte Bronschhofen auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. Philipp Flammer verkürzte in der 71. Minute den Rückstand von Bronschhofen auf 1:3. Auch der Anschlusstreffer für Bronschhofen in der 82. Minute ging auf das Konto von Philipp Flammer.

Gelbe Karten gab es bei Eschenbach für Nicola Brunner (29.), Javier Bolliger (75.) und Gioele Stumpo (81.). Bei Bronschhofen erhielten Michel Helbling (39.) und Philipp Leupi (78.) eine gelbe Karte.

Eschenbach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 25 Tore in elf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.3 Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Eschenbach um einen Platz nach vorne. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Eschenbach hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Eschenbach zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Tägerwilen 1. Das Spiel findet am 26. März statt (16.00 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Für Bronschhofen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 10. Bronschhofen hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Bronschhofen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Romanshorn 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Eschenbach 1 - SC Bronschhofen 1 3:2 (3:0) - Eschewies, Eschenbach – Tore: 1. Sandro Vigini 1:0. 18. Robert Stojanov 2:0. 35. Kaan Polat 3:0. 71. Philipp Flammer 3:1. 82. Philipp Flammer 3:2. – Eschenbach: Raffael Riget, Nicola Brunner, Kaan Polat, Robert Stojanov, Sandro Vigini, Dominik Hinder, Gioele Stumpo, Javier Bolliger, Zef Gojani, Ramon Grob, Timon Keller. – Bronschhofen: Janis Kühne, Alain Mürner, Philipp Flammer, Stefan Ott, Simon Pabst, Raphael Schwager, Daniel Widmer, Michel Helbling, Nicola Guntersweiler, Ramon Widmer, Jonas Wiesli. – Verwarnungen: 29. Nicola Brunner, 39. Michel Helbling, 75. Javier Bolliger, 78. Philipp Leupi, 81. Gioele Stumpo.

